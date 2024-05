"Dượng Tê" Uhm Ki Joon thông báo kết hôn, cô dâu không phải người nổi tiếng

HHT - Người hâm mộ bất ngờ nhưng đều vui mừng khi "dượng Tê" Uhm Ki Joon thông báo kết hôn. Thông tin về cô dâu được bảo mật. Nam diễn viên chỉ hé lộ đôi chút về bạn đời trong thư tay gửi fan.

Theo trang The Fact, hôn lễ của Uhm Ki Joon sẽ được tổ chức vào tháng 12/2024. Anh vô cùng cẩn trọng để không tiết lộ nhiều thông tin, nhằm giữ an toàn cho hôn thê không phải người nổi tiếng của mình. Lễ cưới sẽ được tổ chức riêng tư, chỉ có gia đình hai bên và bạn bè thân thiết.

Trong sáng 13/5, công ty quản lý của Uhm Ki Joon - Your Entertainment đã xác nhận thông tin trên. Nam diễn viên cũng viết thư tay, đăng trên Instagram, gửi tới người hâm mộ.

Nội dung bức thư:

"Xin chào, tôi là Uhm Ki Joon.

Cảm giác như năm 2024 vừa mới bắt đầu thôi, nhưng giờ chúng ta đang ở cuối mùa Xuân và đầu mùa Hè. Tôi hy vọng mọi người vẫn khỏe mạnh.

Sở dĩ tôi có thể giữ được vị trí diễn viên lâu như vậy đều là nhờ JEKYLLI (tên fandom của Uhm Ki Joon). Tôi luôn biết ơn tình yêu không lay chuyển của các bạn.

Tôi thấy áy náy vì chỉ biết tiếp nhận tình yêu của các bạn, trong khi bản thân lại vụng về trong việc bày tỏ cảm xúc của mình. Gần đây, nhìn các bạn vui vẻ và hạnh phúc như lần đầu ta gặp nhau đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh. Đó là thời gian tôi vô cùng biết ơn.

Lý do tôi viết bức thư này là vì tôi muốn thông báo một điều cho JEKYLLI trước tiên. Tôi nghĩ là việc mình tìm được một người bạn đời là điều sẽ không xảy đến với mình. Nhưng rồi, tôi đã gặp một người có trái tim ấm áp và ân cần, tôi dự định sẽ bắt đầu chương mới trong đời bằng việc kết hôn với cô ấy. Tôi lo lắng không biết JEKYLLI sẽ ngạc nhiên đến mức nào khi nghe tin tức này.

JEKYLLI yêu quý, tôi sẽ không bao giờ quên được sự ủng hộ và tình yêu của các bạn dành cho mình. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để đáp lại tình yêu của các bạn dành cho tôi.

Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Uhm Ki Joon ra mắt vào năm 1995. Anh xây dựng sự nghiệp vững chắc qua nhiều tác phẩm như Ghost, Defendant, Heart Surgeons hay Penthouse. Hiện tại, "dượng Tê" của Penthouse đang tiếp tục với vai trò phản diện "ác toàn tập" trong phần 2 của tựa phim The Escape of Seven (Cuộc Chiến Sinh Tồn).