Chồng cũ của cố diễn viên Châu Hải My gọi cô bằng tên gì mà khiến ai cũng bức xúc?

HHT - Ngay sau khi biết tin Châu Hải My đã qua đời, chồng cũ của nữ diễn viên nhanh chóng có bài đăng tiếc thương trên mạng xã hội. Nhưng cách mà người này gọi Châu Hải My lại khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Thông tin ngôi sao một thời Châu Hải My qua đời đột ngột khiến cư dân mạng châu Á xôn xao, vì cô từng là ngọc nữ màn ảnh nhỏ đình đám vài chục năm trước. Châu Hải My không lập gia đình, cũng không có con nên mọi sự chú ý của khán giả dồn cả về chồng cũ của cô, xem phản ứng của người này ra sao.

Châu Hải My từng hẹn hò, kết hôn rồi ly hôn với nam diễn viên Lữ Lương Vỹ. Sau khi biết tin vợ cũ đã qua đời, Lữ Lương Vỹ đã đăng tải tâm thư nhắn nhủ Châu Hải My hãy lên đường bình an và thú nhận anh không thể giữ bình tĩnh khi nghe tin. Lữ Lương Vỹ tin rằng nữ diễn viên sẽ tiếp tục mỉm cười ở thế giới khác và xin chia buồn với người thân của cô.

Tuy nhiên, Lữ Lương Vỹ lại gọi Châu Hải My là Hải Vị. Điều này khiến nhiều người bức xúc, cho rằng nam diễn viên lạnh lùng đến mức viết sai cả tên vợ cũ. Tuy nhiên, cũng có cư dân mạng phỏng đoán đây có thể là tên thân mật mà Lữ Lương Vỹ gọi Châu Hải My khi hai người còn chung sống hạnh phúc.

Lữ Lương Vỹ và Châu Hải My từng có thời gian bên nhau đầy ngọt ngào, chưa kể Lữ Lương Vỹ còn là mối tình đầu của nữ diễn viên. Nhưng chẳng ngờ sau khi kết hôn, hai người lại nhanh chóng chia tay vì phía Lữ Lương Vỹ không muốn Châu Hải My tiếp tục đóng phim, trong khi cô không muốn giã từ sự nghiệp đang thăng tiến. Bất đồng quan điểm quá lớn khiến Châu Hải My đành chọn cách ly hôn, để được tự do theo đuổi đam mê diễn xuất.