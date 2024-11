"Chồng màn ảnh" của Chae Soo Bin: Ngoài Yoo Yeon Seok, còn có center quốc dân

HHT - Không chỉ có cơ hội hợp tác với diễn viên dày dặn kinh nghiệm như Yoo Yeon Seok trong "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông), Chae Soo Bin cũng từng nên đôi với nhiều nam thần đình đám của màn ảnh Hàn Quốc.

Chae Soo Bin đang là cái tên hot nhất nhì màn ảnh Hàn Quốc lúc này khi xuất hiện trong bộ phim When The Phone Rings (Khi Điện Thoại Đổ Chuông). Yoo Yeon Seok hóa thân thành phát ngôn viên tỏa khí chất "bá đạo tổng tài", miệng lạnh lùng nhưng trong lòng yêu thương vợ hết mực (do Chae Soo Bin thủ vai) cuốn hút khán giả. Chae Soo Bin xinh đẹp, mong manh tạo nên "phản ứng hóa học" bùng nổ với nam diễn viên.

Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin cùng trực thuộc quản lý của công ty King Kong by Starship. Cả hai biết nhau từ trước khi chính thức "thành vợ chồng" trong When The Phone Rings. Trước Yoo Yeon Seok, Chae Soo Bin cũng có cơ hội sánh đôi với không ít cái tên lẫy lừng màn ảnh Hàn.

Go Kyung Pyo

Chae Soo Bin mang tới hình tượng cực ngầu khi đóng cặp với Go Kyung Pyo trong Strongest Deliveryman (Thiên hạ đệ nhất shipper). Dù không nổi tiếng đình đám nhưng bộ phim vẫn thu hút lượng lớn khán giả nhờ vào việc lột tả chân thực về những người trẻ phải vật lộn với cuộc sống và câu chuyện từ ghét hóa yêu của Go Kyung Pyo và Chae Soo Bin trong phim.

Yoo Seung Ho

Chae Soo Bin còn từng có duyên hợp tác với "em trai quốc dân" Yoo Seung Ho trong I'm Not A Robot (Tôi không phải robot). Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Seung Ho sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nên netizen có nhiều kỳ vọng.

Thời điểm đó, Chae Soo Bin là cái tên mới nổi, bởi vậy không ít khán giả bày tỏ sự quan ngại. Tuy vậy, màn kết hợp này được dân tình đánh giá khá ăn ý, visual cả hai cũng rất "xứng đôi vừa lứa". Bộ phim cũng tạo được thành công nhất định vào khoảng cuối năm 2017, đầu năm 2018.

Jung Hae In

Soo Bin cũng từng nên đôi với "con trai bạn mẹ" Jung Hae In vào năm 2020 với bộ phim A piece of your mind (Em là một nửa đời anh). Tuy sở hữu cặp đôi chính với visual "mười phân vẹn mười" nhưng bộ phim ghi nhận rating thấp kỷ lục bởi nhịp phim quá chậm và nhẹ nhàng.

Nhà đài đã đột ngột cắt tới 4 tập của phim với lý do là để đẩy nhanh tiến độ của phim, đáp ứng mong muốn của khán giả. Nhưng thời điểm đó, người xem tin rằng đây là hạ sách của nhà đài để A piece of your mind sớm kết thúc do rating quá thấp, dành thời gian để chiếu bộ phim tiềm năng hơn.

Jang Ki Yong

Phải sang đến phim điện ảnh Sweet and Sour (Chua và Ngọt) ra mắt năm 2021, Chae Soo Bin mới vực lại được danh tiếng khi ghép cặp với Jang Ki Yong. Phản ứng hóa học của cặp đôi bùng nổ trong những phân cảnh ngọt ngào, khiến netizen quắn quéo vì quá đẹp đôi.

Diễn xuất của Chae Soo Bin trong bộ phim cũng được đánh giá cao khi thể hiện tốt chuyển biến tâm lý nhân vật từ hạnh phúc tới đau khổ, thất vọng khi bị người mình yêu phản bội.

Kang Daniel

Chae Soo Bin khá có duyên với những cái tên "quốc dân" ở Hàn Quốc. Năm 2022, cô hợp tác với "center quốc dân" Kang Daniel trong Rookie Cops. Bộ phim được đánh giá cao về nội dung cũng như diễn xuất. Đây là dự án ra mắt màn ảnh nhỏ của Kang Daniel với tư cách diễn viên.



Anh thể hiện tròn vai và tạo chemistry đáng yêu với Chae Soo Bin. Bộ phim đạt tới 9.2 điểm IMDb (điểm Internet Movie Database - chuyên trang trực tuyến về phim điện ảnh trên toàn thế giới). Tuy được đánh giá cao về chất lượng, Rookie Cops lại không quá bùng nổ hay để lại dấu ấn mạnh với khán giả quê nhà lẫn quốc tế.