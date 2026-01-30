Chủ kênh TikTok Chàng Chồng Ngố sở hữu triệu follow chia sẻ bí kíp làm video

HHTO - Giữa làn sóng sáng tạo nội dung ngày càng cạnh tranh trên TikTok, gia đình TikToker “Chàng Chồng Ngố” vẫn giữ được sức hút bền bỉ nhờ phong cách mộc mạc, gần gũi và đậm chất đời thường.

Chủ nhân của kênh là anh Bùi Anh Dũng (thường được gọi là Chàng Chồng Ngố) và vợ là chị Phạm Thị Mai Phương, hiện sinh sống tại Hải Phòng. Kênh TikTok “Chàng Chồng Ngố” được hai vợ chồng lập từ năm 2021, xuất phát từ mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc đời thường trong gia đình khi chăm sóc con nhỏ.

Tên gọi “Chàng Chồng Ngố” bắt nguồn từ chính tính cách thật thà, đôi chút ngô nghê của anh Dũng trong đời sống hằng ngày. Hình ảnh người chồng với những phản ứng ngây ngô, biểu cảm hài hước đối lập cùng cô vợ nhanh nhẹn, lém lỉnh tạo nên dấu ấn riêng, giúp kênh dễ dàng được nhận diện giữa hàng loạt nội dung trên TikTok.

Vợ chồng anh Dũng - chị Phương sở hữu kênh TikTok 1,3 triệu lượt theo dõi.

Sau hơn 4 năm hoạt động, kênh TikTok “Chàng Chồng Ngố” hiện đã thu hút hơn 1,3 triệu người theo dõi cùng hàng chục triệu lượt thích trên toàn bộ video, fanpage Facebook với hơn 500K lượt follow. Nhiều clip ghi nhận lượt xem từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu, trong đó không ít video lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội nhờ tính hài hước, gần gũi và phản ánh đúng tâm lý của các gia đình trẻ.

Nội dung trên kênh chủ yếu xoay quanh những câu chuyện rất đời như vợ chồng trò chuyện, chăm sóc con cái, sinh hoạt gia đình hay những tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống thường nhật. Các video gần như không có kịch bản sẵn, phần lớn được ghi lại một cách tự nhiên. Chính sự chân thành ấy giúp người xem cảm thấy dễ đồng cảm, thậm chí nhìn thấy hình ảnh gia đình mình trong từng tình huống.

Chia sẻ về kinh nghiệm làm TikTok, chị Mai Phương cho rằng sự chân thật là yếu tố quan trọng nhất để một video có thể chạm tới khán giả và lan tỏa. Theo chị Phương, người xem hiện nay rất nhạy cảm với những nội dung bị “diễn” quá đà, trong khi những khoảnh khắc thật, cảm xúc thật lại dễ tạo kết nối hơn.

Bên cạnh đó, gia đình TikToker này đặc biệt chú trọng đến 3 giây đầu tiên của video. Một câu nói gợi tò mò, một tình huống quen mà lạ hay một biểu cảm hài hước ngay từ đầu sẽ giúp giữ chân người xem, từ đó tăng khả năng video được phân phối rộng rãi hơn. Thay vì làm video dài, họ ưu tiên những clip ngắn khoảng 30 giây - 1 phút, đi thẳng vào nội dung chính, tránh lan man.

Về mặt kỹ thuật, “Chàng Chồng Ngố” cho rằng người mới làm nội dung không nên quá áp lực về thiết bị hay bối cảnh. Phần lớn video của gia đình được quay bằng điện thoại, tận dụng ánh sáng tự nhiên trong nhà. Theo gia đình TikToker, nội dung và cảm xúc vẫn là yếu tố quyết định, thay vì đầu tư máy móc hay hậu kỳ phức tạp.

Một trong những video lên xu hướng, đạt 7,8 triệu lượt xem.

Một kinh nghiệm khác được vợ của “Chàng Chồng Ngố” nhấn mạnh là duy trì tần suất đăng video đều đặn. Việc đăng tải video ổn định giúp kênh dễ được thuật toán TikTok nhận diện, đồng thời tạo thói quen theo dõi cho người xem. Ngoài ra, việc đọc bình luận, lắng nghe phản hồi của khán giả cũng giúp họ điều chỉnh nội dung để ngày càng phù hợp hơn với thị hiếu.

Câu chuyện của gia đình “Chàng Chồng Ngố” cho thấy, trong thế giới nội dung số đầy cạnh tranh, những điều giản dị và chân thật vẫn có thể tạo nên sức hút bền bỉ. Với những nhà sáng tạo nội dung mới, hành trình của kênh TikTok này là minh chứng rõ ràng rằng: bắt đầu từ cuộc sống của chính mình, kể câu chuyện của mình một cách tự nhiên, thêm chút duyên dáng và hài hước, nội dung sẽ “lên xu hướng”.