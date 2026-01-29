Khoai Lang Thang quay video tặng khán giả đặc biệt, netizen khen tinh tế 100 điểm

HHTO - Video phản hồi một người hâm mộ đặc biệt của Khoai Lang Thang nhận về tương tác khủng, được khen tinh tế và ấm áp đúng như những gì mọi người vẫn cảm nhận ở nam YouTuber.

Không thể phủ nhận rằng Khoai Lang Thang đã dần trở thành "gương mặt quốc dân" của khán giả Việt, được biết đến rộng rãi bởi nhiều thế hệ từ già đến trẻ. Hành trình du lịch của Khoai khắp nơi trên thế giới thu hút cả người xem lớn tuổi.

Trên mạng xã hội Threads, một đoạn video đang trở thành đề tài bàn tán của khán giả. Trong video, bạn "chủ thớt" chia sẻ câu chuyện về bà ngoại tên Thành - một người rất thích xem Khoai Lang Thang. "Lúc trước ngoại khoẻ, ngoại bắt ghế lại sát ti vi để xem 'anh đẹp trai'. Nhưng dạo này ngoại yếu quá, chỉ nghe được tiếng anh thôi chứ không còn ngồi sát lại được nữa", bạn cho biết. Qua bài đăng, bạn mong Khoai Lang Thang nếu thấy được thì sẽ quay video gửi lời chào đến bà, để bà vui vẻ và mạnh khỏe hơn.

Bài đăng gây chú ý về bà ngoại của bạn khán giả.

Điều không ngờ là chỉ sau một thời gian ngắn, Khoai Lang Thang đã thật sự nắm bắt câu chuyện và gửi ngay một video chào bà cụ như bạn trẻ đã đề xuất. Lời nhắn của Khoai Lang Thang trong video như sau: "Dạ con chào ngoại Thành, con là Khoai Lang Thang. Con cảm ơn ngoại Thành xưa giờ đã coi kênh Khoai để ủng hộ con nha. Ngoại Thành nhớ giữ sức khỏe xong rồi coi kênh con nhiều nhiều hơn chút. Mai mốt con sẽ dẫn ngoại đi khắp nơi trên thế giới qua màn hình luôn. Con cảm ơn ngoại nhiều lắm".

Phản hồi của Khoai Lang Thang nhận tương tác khủng.

Video Khoai Lang Thang gửi lời đến ngoại Thành.

Hành động của Khoai Lang Thang nhận về nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng, cho rằng đây là hành động tinh tế, ấm áp rất đúng chất của anh từ trước đến nay. Sau đó, bạn "chủ thớt" cũng đã gửi lời hồi đáp đến video của Khoai Lang Thang, với đoạn video ngoại Thành vừa ngồi vừa xem video, lại còn hỏi lại khi nào sẽ đi du lịch cùng Khoai theo như những gì anh chàng đã nói.

Cư dân mạng dành lời khen cho Khoai Lang Thang.

Đây không phải lần đầu tiên mà Khoai Lang Thang gửi lời phản hồi đến người hâm mộ của mình. Anh chàng là một trong số ít những vlogger khá nhiệt tình trên mạng xã hội Threads, không chỉ bình luận dạo mà còn đưa ra lời khuyên cho giới trẻ, mang đến những kiến thức hữu ích hoặc đáp ứng mong mỏi của người hâm mộ nếu nó nằm trong khả năng của anh.

Nhờ sự dễ thương, gần gũi và chân thành, Khoai Lang Thang trở thành một trong những YouTuber nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Những chuyến du lịch của anh thông qua video đăng tải không chỉ là trải nghiệm mà còn là sự kết nối các nền văn hóa, với cách giao tiếp, tương tác không rào cản giữa anh và người bản xứ tại các quốc gia. Trong những năm qua, anh luôn là chủ nhân của giải thưởng Nhà sáng tạo nội dung của năm tại lễ trao giải Vietnam iContent Awards.