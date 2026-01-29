TP.HCM: Toàn cảnh vụ nghi thịt kém chất lượng vào suất ăn bán trú ở nhiều trường học

HHTO - Mới đây, thông tin nghi vấn thịt kém chất lượng được đưa vào chế biến suất ăn bán trú tại nhiều trường học ở TP.HCM đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Vụ việc không chỉ làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm học đường mà còn buộc hàng loạt trường phải tạm dừng tổ chức ăn bán trú để chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Nghi vấn từ hình ảnh thực phẩm vào bếp ăn học đường

Nguồn cơn sự việc xuất phát từ các hình ảnh, video lan truyền trên mạng xã hội và phản ánh của báo chí, cho thấy thực phẩm được đưa vào bếp ăn trường học có dấu hiệu bất thường về màu sắc, hình dạng, nghi là thịt đông lạnh lâu ngày hoặc thịt không đảm bảo chất lượng, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe học sinh.

Theo phản ánh từ báo chí, một đơn vị cung cấp suất ăn bán trú đã ký hợp đồng với nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM. Khi các hình ảnh và thông tin nghi vấn xuất hiện, phụ huynh và nhà trường mới phát hiện nguy cơ tiềm ẩn trong khâu kiểm soát nguồn thực phẩm đầu vào, đặc biệt là việc giám sát chất lượng nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến.

Hình ảnh thịt được sơ chế trong phóng sự đăng tải trên báo chí. (Ảnh chụp màn hình)

Hàng loạt trường học dừng bán trú, hơn 6.000 học sinh bị ảnh hưởng

Trước áp lực dư luận và để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều trường học tại TP.HCM đã quyết định tạm dừng tổ chức ăn bán trú từ ngày 28-29/1. Các trường được ghi nhận chịu ảnh hưởng gồm: Trường Tiểu học Tân Quy, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, Trường THCS Phạm Hữu Lầu cùng một số trường khác trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê ban đầu, tổng số học sinh phải tạm ngừng ăn bán trú lên tới hơn 6.000 học sinh. Việc dừng đột ngột hoạt động bán trú khiến sinh hoạt của phụ huynh và học sinh bị xáo trộn, nhiều gia đình phải chủ động đưa đón con giữa buổi hoặc tự chuẩn bị bữa trưa mang theo.

Phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận) có mặt để đón con về nhà hoặc đem cơm cho con ăn trưa ở trường, sáng 29/1. (Ảnh: Anh Nhàn/TPO)

Chia sẻ với báo chí, lãnh đạo một số trường cho biết họ bàng hoàng và lo lắng khi tiếp nhận thông tin nghi thịt bẩn vào bếp ăn học đường. Các trường khẳng định đã thực hiện quy trình lựa chọn nhà cung cấp, ký hợp đồng và giám sát theo quy định, song sự việc lần này cho thấy vẫn còn những lỗ hổng trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Phụ huynh bức xúc, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, nhiều phụ huynh bày tỏ sự phẫn nộ và bất an, yêu cầu nhà trường cũng như cơ quan chức năng sớm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Không ít phụ huynh quyết định tự chuẩn bị cơm cho con hoặc đón con về nhà ăn trưa trong thời gian trường tạm dừng bán trú.

Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành xác minh đối với đơn vị cung cấp suất ăn bị phản ánh. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc thực phẩm, thời hạn sử dụng, điều kiện bảo quản cũng như quy trình chế biến tại bếp ăn. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng yêu cầu các trường rà soát lại toàn bộ hợp đồng cung cấp suất ăn bán trú, tăng cường giám sát an toàn thực phẩm và tạm dừng hợp tác với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm cho đến khi có kết luận chính thức.

Dù kết quả cuối cùng vẫn đang chờ công bố, vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý an toàn thực phẩm trong bếp ăn học đường tại các đô thị lớn. Việc siết chặt kiểm soát nguồn thực phẩm, nâng cao trách nhiệm của đơn vị cung cấp và tăng cường giám sát từ phía nhà trường được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm tránh lặp lại những sự việc tương tự, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh.