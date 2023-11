Chung kết cụm Hà Nội cuộc thi Star Awards 2023: Tìm ra 3 thí sinh tham dự thi toàn quốc

HHT - Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức Chung kết cụm Hà Nội cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên - Star Awards năm 2023. Quán quân cuộc thi đã gọi tên đội thi TITANS.

Nhằm tạo môi trường giúp đoàn viên, sinh viên rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng xã hội và tăng cường sự hiểu biết của sinh viên trong ứng xử với về các vấn đề phát sinh trên không gian mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Đoàn trường Đại học Quốc gia TP.HCM, các Đại học vùng cùng các trường Đại học trọng điểm tổ chức cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên Star Awards 2023 cho sinh viên trên cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam với không gian mạng” với 6 cụm thi cho sinh viên trên cả nước.

Tại cụm thi Hà Nội, vòng thi trắc nghiệm trực tuyến đã thu hút với 14.600 thí sinh dự thi đến từ 59 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên địa bàn Thành phố qua đó đã chọn ra 100 thí sinh có điểm số cao nhất cùng tranh tài tại vòng thi bán kết cụm và kết quả 06 đội thi xuất sắc nhất đến với vòng thi Chung kết cụm thi Hà Nội.

Phát biểu khai mạc vòng Chung kết cụm, đồng chí Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng BTC cuộc thi nhấn mạnh: “Cuộc thi Star Awards 2023 mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ trong các vấn đề về thực trạng “sống ảo” của giới trẻ hiện nay, văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Từ đó, góp phần phát triển mô hình không gian mạng lành mạnh và lan tỏa những giá trị cốt lõi cho giới trẻ Việt Nam”.

Đến với vòng Chung kết cụm năm nay, các đội thi cùng trải qua 3 phần thi Khởi động - Tăng tốc - Về đích với các nội dung xoay quanh chủ đề giới trẻ và mạng xã hội để chọn ra đội thi xuất sắc nhất tiến đến vòng Chung kết Toàn quốc tranh tài cùng 5 cụm thi khác trên cả nước.

Kết thúc vòng Chung kết, đội thi TITANS bao gồm các thí sinh: Phùng Quang Thịnh và Phạm Lê Huy đến từ Trường Đại học Ngoại Ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đỗ Thái Dương đến từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã xuất sắc giành giải Nhất cụm Hà Nội. Đồng thời, Hội đồng giám khảo đã tìm ra 3 thí sinh: Lương Trí Đức - Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Phùng Quang Thịnh - Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đỗ Thái Dương - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đại diện cho 14.600 thí sinh của cụm thi Hà Nội tham dự vòng chung kết cuộc thi toàn quốc.

Bên cạnh đó, BTC cũng trao giải Nhì cho đội thi Ztech, 2 giải Ba cho các đội thi The Sixth Star và The Three Wishes, 2 giải Khuyến khích cho đội thi The Techno Trio và Cookie Monsters cùng các giải thưởng cho các thí sinh có thành tích cao tại vòng trắc nghiệm trực tuyến.