Chương trình Xuân Chiến Sĩ lan tỏa tinh thần xung kích qua các hoạt động thiết thực

HHTO - Hòa trong không khí rộn ràng những ngày đầu Xuân, các hoạt động cao điểm của Chiến dịch Xuân Tình Nguyện năm 2026, tiêu biểu là chương trình Xuân Chiến Sĩ, đã được tổ chức sôi nổi tại TP. Hồ Chí Minh. Chuỗi hoạt động không chỉ lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ mà còn góp phần bồi đắp nghĩa tình quân - dân, hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hòa trong không khí rộn ràng những ngày đầu Xuân và thực hiện các hoạt động cao điểm trong chuỗi hoạt động Xuân Tình Nguyện năm 2026, đồng thời thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Chỉ huy Chiến dịch Xuân Tình Nguyện phường Bình Thạnh phối hợp cùng Ban Chỉ huy Chiến dịch Xuân Tình Nguyện Đội hình “Xuân Giao Hòa” và Đội hình “Xuân Hương Sắc” Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Xuân gắn kết - Nghĩa tình Quân dân”.

Chương trình được tổ chức với các hoạt động đến thăm, giao lưu và trao quà cho Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Thạnh, diễn ra trong không khí sôi nổi, đầy ý nghĩa.

Đại diện đội hình Xuân tình nguyện trao quà cho Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Thạnh Ảnh: Tuổi trẻ Thạnh Mỹ Tây - TP. Hồ Chí Minh

Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú và vui tươi như: Giao lưu văn nghệ với các tiết mục trẻ trung, sôi động; Trao tặng quà Xuân sẻ chia đến đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tham gia; Tham quan đơn vị, tìm hiểu và trực tiếp quan sát các loại khí tài quân sự; Tham gia các trò chơi tập thể, trò chơi teamwork, tạo sân chơi gắn kết và rèn luyện tinh thần phối hợp, đoàn kết.

Các chiến sĩ tham gia các trò chơi tạo sân chơi gắn kết và rèn luyện tinh thần đoàn kết.

Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực, chương trình không chỉ mang đến niềm vui và những trải nghiệm bổ ích cho đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần bồi đắp tình cảm quân dân, tăng cường sự hiểu biết, tin tưởng và đồng hành giữa lực lượng vũ trang với đoàn viên, thanh niên và các chiến sĩ Xuân Tình Nguyện.

Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn phường Thạnh Mỹ Tây - Ban Chỉ huy Chiến dịch Xuân Tình Nguyện phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp cùng Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 5 Hải quân, Ban Chỉ huy Chiến dịch Xuân Tình Nguyện Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trong không khí ấm áp, ý nghĩa, với sự tham gia của hơn 150 đoàn viên, thanh niên và các chiến sĩ.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao thư cảm ơn và các phần quà chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ, huấn luyện viên và vận động viên Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 5 Hải quân. Những phần quà mang ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần, góp phần tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, tích cực rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, chương trình còn diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ với chủ đề “Giai điệu mùa Xuân”, cùng nhiều hoạt động vui chơi sôi nổi, trò chơi vận động, góp phần tạo không khí gắn kết, ấm áp nghĩa tình quân - dân.

Các hoạt động giao lưu văn nghệ, cùng nhiều hoạt động vui chơi sôi nổi khác. Ảnh: Tuổi trẻ phường Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh

Thông qua từng hoạt động, tinh thần đoàn kết và sẻ chia được lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin, động lực và nhiệt huyết để tuổi trẻ tiếp tục cống hiến, sẵn sàng chung tay vì cộng đồng và quê hương.