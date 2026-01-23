Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Ảnh-Clip hay

Chụp ảnh bong bóng giống Martin CORTIS: Thử thách kiếm đâu "cốt" như Juhoon

HHTO - Từng gây sốt ở Hàn và Trung từ hơn 2 tháng trước, trào lưu chụp ảnh bong bóng giống "Cu Tin" Martin (CORTIS) đến nay mới rầm rộ tại Việt Nam. "Lăn xả" rồi mới thấy làm sao Juhoon có thể lao ra liền chụp được ngay "con ảnh peak cỡ đó".

Trong video Chuseok Hangang - nội dung bên lề của buổi chụp hanbok mừng Tết Trung thu được CORTIS đăng tải năm ngoái. Đang táy máy chụp ảnh cho Martin, Juhoon thấy cậu bạn tạo ra bong bóng siêu to nên lao đến. Tấm ảnh đẹp nhất được chụp trong cú chớp vội lần thứ 2.

Toàn cảnh hậu trường cho ra đời bức ảnh viral cõi mạng của "Cu Tin" Martin.
martin-1.jpg

Bức ảnh polaroid của Martin trở thành "bản mẫu" cho trào lưu chụp ảnh với bong bóng xà phòng gây sốt tại Hàn và Trung Quốc. Và gần đây, cơn sốt này đã lan đến giới trẻ Việt Nam. Teen Việt cũng đưa ý tưởng này vào bộ ảnh chụp kỷ yếu. Bên cạnh việc có hình xinh, việc lao nhao chạy theo bong bóng để căn chuẩn góc ra hình xinh cũng tạo nên hậu trường vui nhộn.

Video: @peter.thienphu
screenshot-1074.png
screenshot-1075.png
Ảnh: @h.tramanh, @hotline.pling
"Cộng 1" ý tưởng chụp kỷ yếu mùa nào cũng hợp cho teen. - Video: @2smemorieskyyeucotam_

Juhoon chỉ vô tình nảy số, chụp 1 - 2 lần được ngay. Nhưng "bản real-time" không dễ ăn như vậy. Với một "phó nháy" nghiệp dư thì việc "chụp phát ăn ngay" sao cho lọt cả bong bóng và chủ thể trong một khung hình hoàn hảo là không dễ. Không chỉ người chụp phải kiên nhẫn, hoan hỉ mà "cốt iu" chụp ảnh cũng phải lăn xả hết cỡ, thậm chí sẵn sàng "đáp sàn" níu kéo những cú nháy cuối cùng trước khi bong bóng chạm đất.

Sam
