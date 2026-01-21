Trend ẩm thực mới: Bánh tráng "nũng nịu" nhúng nước, đồ uống "ăn cả cốc"

HHTO - "Ốc quế" đang là từ khóa hot của hội "hảo ngọt" dạo này khi từ đồ uống đến bánh dâu đều lọt top thịnh hành với phiên bản vỏ ốc quế.

Thời gian gần đây, dân mạng chia sẻ đủ kiểu công thức pha sốt chấm bánh tráng nhúng nước, chủ yếu là sốt chang hoặc quất, me. Kiểu ăn này cũng không lạ nếu trước đó bạn từng thử làm tteokbokki bản Việt từ bánh tráng. Làm tteokbokki sẽ cuộn tròn và nấu chung với sốt cay thì "bánh tráng núng nính" là phiên bản nhúng cả tệp dày vào nước cho mềm rồi chấm ăn với sốt tùy gu.



Nguồn: @ngocly2608

Lưu ý đặc biệt khi "đu trend" này là hãy nhúng bánh tráng bằng nước lọc để tránh bị "sôi bụng" và chỉ nhúng một lượng vừa ăn (2 - 3 tệp/ lần) rồi lại nhúng tiếp, hạn chế lãng phí. Ngoài ra, không nên sử dụng loại bánh có ghi "bánh đa nem" vì đây là loại bánh tráng có sẵn muối nên sẽ mặn.

Nguồn: @dichoicunghuy

Giới trẻ tại các thành phố từ Bắc vào Nam còn đang rủ nhau "săn lùng" các quán cà phê bán đồ uống "ăn cả cốc" - sử dụng cốc đụng làm bằng ốc quế dày. Miệng cốc thường được viền bằng một lớp choco, bột cacao hoặc hạt dẻ cười. Tùy cửa hàng mà đồ uống sử dụng cốc ốc quế sẽ khác nhau, thường là matcha, cà phê, cacao... Một cốc dao động từ 70 - 80K đồng. Vị đồ uống vẫn vậy, sở dĩ loại đồ uống này hot lên vì vẻ ngoài lạ và trải nghiệm vừa ăn vừa "nhai cốc" vui miệng.

Ảnh: @langthangcafe

Cơn sốt ốc quế tiếp tục được đẩy cao giữa mùa dâu ngon với bánh dâu ốc quế. Cũng có thể gọi đây là loại bánh "ăn cả cốc đựng" vì bánh kem, pudding được đựng trong chiếc cốc ốc quế được lót qua một lớp socola.

Ngoài dâu tây còn có bản anh đào (cherry), việt quất, mận... Cốt bánh không được quá dày kèm theo sốt hoa quả chua ngọt giảm ngấy tương đồng với loại được trang trí bên trên tạo nên sự kết hợp hoàn hảo.

Ảnh: @em_bakehouse, @se_bakery_

Không chỉ là món ăn chơi, bánh dâu ốc quế còn là lựa chọn hàng đầu dịp đầu năm để làm quà tặng. Dự kiến, đây có thể là loại bánh đắt hàng dịp Valentine năm nay. Cỡ bánh nhỏ xinh cao khoảng 10cm, đường kính 10 - 15cm sẽ có giá trên dưới 100K đồng.

Đang trending nên không khó để bạn tìm được cửa hàng "đu trend" bày bán loại bánh này ở các thành phố lớn. Ở một số tiệm bánh hot, bạn sẽ phải đặt trước do số lượng sản xuất một ngày có hạn.