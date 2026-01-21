Chợ Bến Thành "F5" giao diện, Thương xá Tax hóa vườn hoa đón Tết Bính Ngọ

HHTO - TP.HCM đang tất bật chỉnh trang đô thị đón Tết. Chợ Bến Thành được làm mới diện mạo, trong khi khu đất Thương xá Tax "bụi bặm" năm nào sắp hóa vườn hoa. Giới trẻ thành phố đang háo hức chờ đợi những điểm "check-in" mới toanh này.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026. Dịp này, hai địa điểm quen thuộc tại khu vực trung tâm TP.HCM đang được tập trung thi công để "F5" diện mạo.

Diện mạo mới cùng những gam màu mang hơi thở Tết của Chợ Bến Thành.

Đầu tiên là Chợ Bến Thành - địa điểm xuất hiện dày đặc trong các bộ ảnh Tết. Năm nay, biểu tượng hơn 100 tuổi này sẽ được tân trang toàn diện. Dù kiến trúc cũ được giữ nguyên, nhưng lớp sơn tường sẽ được làm mới và hệ thống đèn chiếu sáng cũng được thay thế hiện đại hơn.

Clip: Minh Đăng.

Khu quảng trường phía trước đang được chỉnh trang gấp rút, hứa hẹn là khu vực lý tưởng cho những bộ ảnh áo dài của giới trẻ. Các tòa nhà đối diện cũng được sơn sửa đồng bộ, tạo nên một tổng thể cảnh quan liền mạch và bắt mắt.

Mặt tiền chợ Bến Thành là địa điểm chụp ảnh Tết yêu thích của các bạn trẻ. Ảnh: Ngô Tùng

Một sự thay đổi khác cũng đáng mong chờ nằm ở khu đất Thương xá Tax cũ (135 Nguyễn Huệ). Với giới trẻ Sài thành, nơi này là một khoảng trời ký ức.

Trước đây, đằng sau những tấm rào chắn là bãi đất trống. Nơi này từng là "điểm hẹn" của những lễ hội âm nhạc sôi động hay các sự kiện ngoài trời quy mô lớn. Vẻ hoang sơ, bụi bặm giữa lòng phố đi bộ hào nhoáng từng tạo nên nét tương phản rất riêng.

Thế nhưng Tết này, hàng rào tôn sẽ được tháo bỏ. Không còn cảnh "kín cổng cao tường" hay những mảng bê tông khô cứng, đơn điệu, thay vào đó là một công viên, vườn hoa rực rỡ, thoáng đãng.

Đây là một trong 9 khu "đất vàng" tại trung tâm được thành phố mở rào làm không gian xanh dịp này. Việc "đánh thức" khu đất Thương xá Tax không chỉ giúp kết nối phố đi bộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi mà còn biến nơi đây thành một "lá phổi xanh" mát mẻ cho người dân nghỉ chân.

Với màn "lột xác" đồng bộ này, trung tâm TP.HCM Tết nay dự kiến sẽ nhộn nhịp hơn hẳn. Người dân và du khách sắp có thêm những bối cảnh lý tưởng, được chuẩn bị chỉn chu để du xuân, chụp ảnh.