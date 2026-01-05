Thực hư bắt gặp Keonho, Martin CORTIS ở Việt Nam, bản "chiết cành" mà đầu tư cỡ đó

HHTO - "Thành phố sợi chỉ" (Threads) đang xôn xao trước loạt hình ảnh được cho là Keonho (CORTIS) xuất hiện tại Hà Nội. Nhưng sự thật phía sau lại là một câu chuyện vừa dễ thương vừa thú vị.

Mấy ngày gần đây, các trang mạng xã hội như TikTok, Threads rần rần khi lan truyền hình ảnh một chàng trai có ngoại hình hao hao Keonho (CORTIS) xuất hiện tại Vincom Center Metropolis Liễu Giai (Hà Nội). Chỉ nhìn từ xa thôi cũng đủ khiến nhiều người phải đứng hình vài giây: Từ dáng người, cách đi, kiểu tóc cho đến phong cách ăn mặc đậm chất “phố”, tất cả đều gợi liên tưởng mạnh mẽ đến Keonho.

Nhìn từ xa, người hâm mộ không khỏi giật mình vì ngỡ nam idol thực sự đang ở Việt Nam. (Video @martinibleux).

Chính vì quá giống nên không ít fan đã có một pha “giật mình thon thót”, tưởng rằng "Kẹo nho" Keonho bí mật về Việt Nam. Tuy nhiên, những cú "giật tít" trên mạng xã hội chỉ là trò đùa của người hâm mộ.

Trang phục bạn fan nam đang mặc lấy cảm hứng từ thời trang hằng ngày của Keonho.

Điều khiến câu chuyện này trở nên viral không chỉ nằm ở ngoại hình giống bất ngờ, mà còn ở phản ứng cực đáng yêu của bạn fan. Nhiều COER (fandom của CORTIS) chia sẻ, fanboy tiết lộ anh đã theo dõi nhóm từ thời pre-debut.

Không chỉ "chủ thớt" (người đăng bài) khơi mào trò đùa "Bắt gặp Keonho tại Hà Nội" mà một số người hâm mộ khác bình luận họ cũng gặp anh chàng này khi đi nhận quà từ fanpage/ blog nhân dịp sinh nhật sinh nhật Juhoon.

Bên dưới các bài đăng, netizen cũng nhanh chóng nhập cuộc với loạt bình luận hài hước. Đã có "Nho chiết cành" thì fan cũng "thả ngay" hình “Martin Việt Nam”. Chàng trai này được một COER bắt gặp tại khu vực Hồ Gươm, có phong cách ăn mặc và vibe khá giống Martin. Pha vô tình nhưng người chụp hữu ý này đã nối dài cho sự "cợt nhả" của fandom "mới nổi" này.

Từ kiểu tóc vàng đặc trưng, tới phong cách "quần tụt", cho tới dáng người...

... đều có điểm giống đáng ngạc nhiên với Martin.

Từ một khoảnh khắc nhầm lẫn dễ thương, cái tên CORTIS lại tiếp tục được "hâm nóng" trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, nhóm sở hữu lượng fan Việt tăng mạnh nhờ âm nhạc bắt tai, fan service thân thiện cùng tính cách gần gũi chuẩn Gen Z. Nhiều sao Việt như Phương Ly, Orange, Tóc Tiên hay Hoa hậu Thanh Thủy cũng bày tỏ sự yêu thích dành cho CORTIS.

Đáng chú ý, CORTIS chỉ mới debut 4 tháng nhưng đã cán mốc 8,1 triệu lượt follow trên TikTok, con số đủ để thấy sức hút mạnh mẽ của nhóm với khán giả. Về phía các COER Việt Nam, không ít video ghép cảnh CORTIS “đi chơi Hà Nội”, ghép các phần nhảy của CORTIS vào nhạc Việt cũng đạt lượt tương tác khủng trên TikTok, thậm chí lan tỏa đến cả những bạn fan quốc tế.

(Video @keojju).

Không hẹn mà lại đúng bài, từ cách nhảy tới thần thái của CORTIS lại khớp nhạc Việt một cách khó tin (Video @nziii_ee209).

Dù CORTIS chưa thật sự xuất hiện tại Việt Nam, nhưng chỉ một khoảnh khắc “nhìn nhầm” cũng đủ khiến mạng xã hội xôn xao. Và với tình cảm mà fan Việt đang dành cho CORTIS, biết đâu một ngày không xa, các chàng trai sẽ thực sự ghét thăm V-COER.