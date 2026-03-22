Giữa Một Vạn Tour D-1: Phùng Khánh Linh "hắc hóa", nhạc sĩ Huy Tuấn "khều" D-3

HHTO - "Cháy vé" trong 10 phút, Live Concert "Giữa Một Vạn Tour" ngày đầu của Phùng Khánh Linh không chỉ chinh phục khán giả bằng hành trình âm nhạc chữa lành mà còn khiến nhạc sĩ Huy Tuấn tiếc nuối, "khều" ê-kíp mang D-3 ra Hà Nội.

Ngay từ trước giờ G, sức nóng của Live Concert Giữa Một Vạn Tour của Phùng Khánh Linh đã được minh chứng trên mạng xã hội. Nhiều cái tên quen thuộc như "Anh tài" Thiên Minh, "Chị Phiến"... phải chật vật đăng đàn tìm vé. Và khi đêm diễn tối 21/3 khép lại, dư âm của nó mạnh mẽ đến mức nhạc sĩ Huy Tuấn đã "khều" nhà sản xuất: "Nếu còn tiền thì mang show ra Hà Nội nhé, chứ làm 2 đêm ở Sài Gòn thì phí quá!".

Hình ảnh mở màn đầy ma mị của Phùng Khánh Linh.

Không dừng lại ở lời gợi ý về một "Day 3" tại Thủ đô, vị nhạc sĩ khó tính còn chính thức xin gia nhập Phân Khối Nhỏ (tên FC của Phùng Khánh Linh) bởi sự thán phục trước một thế giới âm nhạc "vỡ vụn, tổn thương nhưng được kể bằng tinh thần tươi sáng, lạc quan".

Nhạc sĩ Huy Tuấn dành lời khen cho "Giữa Một Vạn Tour" của Phùng Khánh Linh.

"Giữa Một Vạn Tour" cũng nhận được đánh giá cao từ giảng viên thanh nhạc.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng dành lời khen cho đạo diễn Dương Mai Việt Anh khi biết tiết chế ngôn ngữ sân khấu để tôn lên nhân vật chính, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi có quá ít ca sĩ trẻ đến trải nghiệm để học hỏi về một hành trình vượt khó truyền cảm hứng. Thậm chí, hiệu ứng nghệ thuật của đêm diễn còn khiến Huy Forum hài hước đòi... bỏ nghề "gõ đầu trẻ" để làm ca sĩ hát 4 thứ tiếng khiến người nghe "khóc xin dừng lại".

Những bước nhảy ballet của Phùng Khánh Linh khiến khán giả bất ngờ.

Khởi động tại Nhà hát Hòa Bình với 2.000 khán giả, Phùng Khánh Linh chứng minh sự liều lĩnh của mình là hoàn toàn có cơ sở. Không lạm dụng màn hình LED, điểm nhấn thị giác của đêm concert nằm ở phần dàn dựng mang đậm phong cách Gothic. Hình ảnh chú thiên nga rạn vỡ vươn mình đầu chương trình qua những bước nhảy ballet trên giày mũi cứng đã dẫn dắt người xem vào một không gian nội tâm đầy kịch tính.

Màn xuất hiện "cực ngầu" của Phùng Khánh Linh trong KHÓC BLÓCK.

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Phùng Khánh Linh "hắc hóa" với màn biến hình ngay trên sân khấu khiến cả khán phòng bất ngờ. Từ sự kìm nén, nữ ca sĩ bùng nổ cùng dải âm vực rộng, xử lý gọn gàng và mượt mà những nốt cao chót vót. Chuỗi 25 ca khúc tự sáng tác được sắp xếp như một vòng lặp tâm lý: Từ phủ nhận, giận dữ đến chấp nhận và chữa lành. Không gian âm nhạc cũng tịnh tiến từ u tối sang những gam màu rực rỡ, tươi vui hơn ở phần cuối với Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn...

Phần xử lý note cao trong Ước Anh Tan Nát Con Tim khiến khán giả "nổi da gà".

Nhiều khán giả nhận ra, sự chuyển biến sắc thái ấy cũng chính là hành trình ngoài đời thực của cô gái từng phải ăn bánh tráng lót dạ những ngày đầu Nam tiến, nay đã đường hoàng làm chủ sân khấu lớn. Xen lẫn những phần trình diễn nội lực là lối dẫn dắt duyên dáng. Cách cô nàng khéo léo "xin một nét nhạc" trước khi tâm sự khiến cả khán đài bật cười.

Ca khúc Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã được thể hiện trong phần cuối chương trình.

Tuy nhiên, đêm diễn vẫn có một điểm trừ nhỏ về khâu ánh sáng. Ở một số tiết mục cần tạo không gian trầm lắng như Hôm nay tôi buồn, ánh sáng sân khấu được hạ xuống mức khá thấp. Ý đồ nghệ thuật này vô tình làm khó một bộ phận khán giả ngồi ở các khu vực xa, khiến họ bị hạn chế tầm nhìn và khó theo dõi trọn vẹn biểu cảm của nghệ sĩ.



Phân Khối Nhỏ chờ đợi ánh đèn tắt và màn encore tại Day 1.

Không ít khán giả vẫn nán lại sau khi chương trình kết thúc, trong khi câu chuyện "có nên có thêm Day 3" từ nhạc sĩ Huy Tuấn tiếp tục được bàn tán. Những phản hồi này cho thấy đêm diễn đã tạo được dấu ấn riêng, đồng thời là tính yêu khán giả dành cho Phùng Khánh Linh.