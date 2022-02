Cô gái đưa ra 81 tiêu chí chọn bạn trai trong show hẹn hò khiến ai cũng “giật bắn mình”

HHT - Một phụ nữ ở Tây Ban Nha đã bị sốc khi nhận được phiếu yêu cầu nộp tiền phạt, lý do là vì cô đã không thu dọn chất thải khi chó cưng của mình “đi nặng” ngoài đường. Vấn đề là chuyện này đã xảy ra từ nửa năm trước và ở một nơi cách nhà cô đến hàng trăm kilomet. Cái cách mà người ta “truy” ra cô để phạt mới gọi là bất ngờ.

HHT - Trong những ngày qua, sau khi BTC Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2021 công bố thêm phần thi phụ, với tiêu chí người chiến thắng sẽ được chọn vào thẳng Top 12, người hâm mộ rất mong chờ Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhập cuộc. Nhưng mãi mới đây, nàng Hậu mới chính thức cập nhật phần thi của mình và tiết lộ lý do vì sao lại chậm trễ so với các thí sinh khác.

HHT - Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định giữa Giàng Mí C. và bạn nữ S. đã từng nhắn tin nói chuyện với nhau từ trước và đã hẹn nhau cùng đi chơi Xuân. Tuy nhiên, nữ sinh này chỉ đồng ý đi chơi cùng C. chứ chưa nhận lời yêu vì nghi ngờ C. là "hoa đã có chủ".