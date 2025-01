Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập, ngày nào thì trời sẽ ấm lên?

HHT - Từ ngày 21/1 đến giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thời tiết sẽ ấm dần lên và nhiều nơi như miền Đông Nam Bộ có nền nhiệt cao tới 33 độ C, miền Trung có nhiệt độ buổi trưa lên đến 27-28 độ C trong giai đoạn này.

Ngày 14/1, bộ phận không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, đợt không khí lạnh tràn về vào đêm 14/1 sẽ khiến nhiệt độ ở miền Bắc tiếp tục duy trì rét ruốt như hiện nay. Miền Trung sẽ có mưa rải rác trong các ngày 15-16/1, sau đó duy trì lạnh tới ngày 20/1. Khu vực Hà Nội trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 9 - 12 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm 14/1, khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Vùng núi cao có khả năng xảy ra rét hại, băng giá và sương muối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời kỳ 1 tháng tới (từ nay đến 10/2/2025), không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Đặc biệt, những đợt không khí lạnh mạnh tập trung vào nửa đầu của thời kỳ dự báo và có khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại; nguy cơ có thể kèm theo sương muối và băng giá.