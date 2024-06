Cô gái giành học bổng Fulbright tại Mỹ với ước mơ trở thành phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu

HHT - Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An trong quá trình đồng hành, hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3. Từ đây có nhiều định hướng quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

HHT - Đoàn viên, thanh niên các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình tích cực hỗ trợ người dân giải phóng mặt bằng nằm trên hành lang tuyến của dự án đường dây 500kV mạch 3.

HHT - Nữ sinh ở TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) sau khi thi xong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thì không trở về nhà, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Công an tỉnh và ngành chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ.