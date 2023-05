Có gì trong sách kỷ niệm 10 năm ra mắt của BTS: Số trang cũng mang ý nghĩa đặc biệt!

HHT - Kỉ niệm 10 năm ra mắt, BTS phát hành cuốn sách "Beyond The Story: 10-Year Record of BTS", cùng người hâm mộ nhìn lại toàn bộ hành trình 10 năm đầy ý nghĩa và những câu chuyện chưa từng được tiết lộ.

Gần đây, nhà xuất bản của Mỹ đã thông báo ra mắt cuốn sách nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt của BTS mang tên Beyond The Story: 10-Year Record of BTS. Cuốn sách này sẽ được phát hành vào tháng 7 tới.

Beyond The Story: 10-Year Record of BTS được chấp bút bởi 7 thành viên BTS và nhà báo Kang Myeong Seok (biên tập viên tạp chí Weverse của HYBE). Cuốn sách sẽ dày 544 trang, như cuốn tự truyện kể lại hành trình 10 năm hoạt động nghệ thuật của BTS. Trong đó sẽ có những câu chuyện chưa từng được tiết lộ, cùng các hình ảnh và những bài phỏng vấn độc quyền từ các chàng trai. Cuốn sách dự kiến sẽ xuất bản 1 triệu bản in ở lần đầu tiên.

Số trang 544 không phải ngẫu nhiên mà mang ý nghĩa đặc biệt. Khi cộng lại, nó tạo ra số 13, tượng trưng cho ngày ra mắt của BTS - 13/6. Trước đó, nhà xuất bản từng "nhá hàng" về một sản phẩm của một hiện tượng văn hoá đại chúng sắp được ra mắt vào ngày 9/7. Gợi ý từ phía đơn vị xuất bản khiến fan tin chắc đây chính là ngày Beyond The Story: 10-Year Record of BTS phát hành. Ngày 9/7 cũng là ngày ra đời của fandom BTS - ARMY. Cuốn sách kỷ niệm 10 năm hoạt động của BTS có thể sẽ ra mắt vào ngày tròn 10 tuổi của ARMY.

Mỗi năm để kỷ niệm ngày ra mắt, BTS thường phát hành các nội dung khác nhau gửi đến người hâm mộ với tên gọi Festa. Tuy nhiên năm nay, nhóm đang khuyết đi 2 mảnh ghép là Jin và j-hope (2 người đang nhập ngũ), do đó Festa năm nay có lẽ sẽ tạm hoãn hoặc sẽ tiến hành với 5 thành viên.

Cuốn sách được phát hành như một món quà kỷ niệm 10 năm, cũng là lời nhắc và hy vọng ARMY sẽ luôn nhớ về chặng đường dài mà đôi bên đã đồng hành cùng nhau. Như trưởng nhóm RM từng chia sẻ trong tâm thư gần đây: "Vào khoảnh khắc tâm trí bạn sắp quên đi. Mình sẽ lại đến để tìm gặp mọi người".

Kể từ năm 2013 tới nay, BTS đã phát hành 9 album và 6 đĩa đơn. Ra mắt gần 10 năm, nhóm luôn làm việc chăm chỉ và liên tục lập nhiều kỷ lục đáng nể. Không chỉ gói gọn trong lĩnh vực âm nhạc, BTS còn thực hiện tốt sứ mệnh quảng bá văn hóa Hàn Quốc tới công chúng toàn cầu, truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ.