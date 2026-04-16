Cô giáo phạt học sinh tự chích kim tiêm ở TP.HCM: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng

HHTO - Một giáo viên tiểu học tại TP.HCM đã bị tạm đình chỉ công tác sau khi có hành vi yêu cầu học sinh tự dùng kim tiêm chích vào tay như một hình thức “phạt”. Vụ việc không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sức khỏe và sang chấn tâm lý đối với học sinh.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP.HCM) vào ngày 13/4. Nữ giáo viên chủ nhiệm lớp 3.6 tên L.T.M (36 tuổi) đã yêu cầu 5 học sinh vi phạm nội quy tự chích kim tiêm vào tay như một hình thức răn đe.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ phụ huynh, ngày 16/4, nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ công tác giáo viên liên quan để phục vụ công tác xác minh.

Đồng thời, các học sinh liên quan cũng được đưa đi xét nghiệm nhằm kiểm tra nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường máu. Cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc để làm rõ toàn bộ vụ việc. Toàn bộ chi phí xét nghiệm này do giáo viên vi phạm chi trả.

Theo xác minh, giáo viên đã mang kim tiêm đến lớp và yêu cầu học sinh nếu không ngoan thì phải tự chích vào tay. Hành vi này bị đánh giá là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, đồng thời xâm phạm trực tiếp đến thân thể và quyền được bảo vệ của trẻ em. Đây không còn là biện pháp kỷ luật mà đã vượt qua ranh giới cho phép, tiềm ẩn nhiều hệ lụy cả về thể chất lẫn tinh thần đối với học sinh.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát (TP.HCM). (Ảnh: Website nhà trường)

Trước vụ việc, các bác sĩ cảnh báo việc sử dụng kim tiêm không đảm bảo vô trùng hoặc dùng chung có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh nguy hiểm qua đường máu như HIV/AIDS hay Viêm gan B.

Bên cạnh đó, việc buộc trẻ tự gây tổn thương cơ thể có thể để lại những ảnh hưởng tâm lý lâu dài, gây sợ hãi, ám ảnh và làm suy giảm niềm tin của học sinh vào môi trường học đường.

Vụ việc một lần nữa đặt ra vấn đề về giới hạn của các biện pháp kỷ luật trong trường học. Mọi hình thức giáo dục đều phải đảm bảo nguyên tắc không bạo lực, không xâm phạm thân thể và phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

Trong khi chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát, đào tạo và chuẩn hóa đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ giáo viên.