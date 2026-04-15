Tween lớp 7 chinh phục đấu trường tranh biện quốc tế, viết Rap quảng bá văn hóa Việt

HHTO - Sở hữu loạt huy chương quốc tế ấn tượng, Lê Hải (học sinh lớp 7) gây chú ý với cách học tiếng Anh độc lạ: Từ chuyện vác ba lô đi "săn Tây" luyện phản xạ tiếng đến sáng tác Rap để quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Tại giải đấu tranh biện tiếng Anh Vietnamese Scholars Debating Championship (VSDC) 2026 khu vực miền Nam, Lê Hải đã "bỏ túi" Cúp vô địch hạng mục đồng đội và Huy chương Vàng cá nhân xuất sắc. Cậu bạn còn là một trong sáu gương mặt được ban giám khảo "chọn mặt gửi vàng" để trình diễn tranh biện mẫu trên sân khấu. Hiện tại, nam sinh lớp 7 này đang tăng tốc ôn luyện để chuẩn bị cho vòng Chung kết toàn quốc sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 tới.

Lê Hải đang l học sinh lớp 7, trường THCS Phan Văn Trị, TP.HCM.

Đằng sau những giải thưởng quốc tế, Lê Hải không phải là một "mọt sách" truyền thống. Cậu bạn chọn cách tiếp cận ngôn ngữ đầy tính thực tế, biến tiếng Anh thành công cụ để khám phá thế giới và khẳng định bản sắc cá nhân.

Biến tiếng Anh thành "đời sống"

Lê Hải may mắn được làm quen với tiếng Anh từ năm 4 tuổi qua những trò chơi do mẹ thiết kế. Nhờ đó, ngoại ngữ đến với cậu một cách như một thói quen giải trí thay vì áp lực điểm số. Khi gặp rào cản với các thì trong ngữ pháp, thay vì học vẹt, Hải chọn cách tự phân tích dòng thời gian của sự kiện để tư duy logic. Cậu bạn dành vài tháng rèn luyện tư duy này cho đến khi gần như không còn sai sót.

Bên cạnh việc tự học để mở rộng vốn hiểu biết về lịch sử thế giới và đọc báo chí nước ngoài, Hải còn chủ động tự tìm kiếm cơ hội thực hành giao tiếp với du khách nước ngoài tại các tụ điểm quen thuộc ở trung tâm thành phố như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà thờ Đức Bà hay công viên Tao Đàn.

Tất nhiên, hành trình "nâng trình" phản xạ tiếng Anh này không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những lúc cậu bạn phải "đứng hình" vì người đối diện dùng quá nhiều thành ngữ lạ, hay nói với một ngữ điệu quá nặng. Tuy nhiên, thay vì e ngại, Hải coi đây là những bài kiểm tra tâm lý thực tế nhất.

"Những tình huống ấy khiến mình hơi ngợp lúc đầu, nhưng nhờ vậy mà mình rèn được sự tập trung cao độ, biết cách xử lý linh hoạt, giữ bình tĩnh và không sợ sai", Hải chia sẻ về bí quyết vượt qua rào cản giao tiếp.

Dùng rap "flex" văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Việc tham gia các sân chơi lớn như World Scholar’s Cup không chỉ mang về cho Lê Hải những tấm huy chương mà còn mở ra cơ hội giao lưu văn hóa đa quốc gia. Tại vòng toàn cầu ở Bangkok (Thái Lan) với hơn 1.100 thí sinh đến từ 32 nước, Hải đã giành giải Vô địch toàn cầu. Đến Vòng Chung kết diễn ra tại Mỹ vào cuối năm 2025, cậu bạn vinh dự được chọn làm "Người Cầm cờ" (Flag Bearer) đại diện cho đoàn Việt Nam.

Trong những dịp đại diện quốc gia đi thi thố, Lê Hải quyết định mang rap lên sân khấu giao lưu quốc tế để "flex" về Việt Nam. Hải chia sẻ: "Mình nhận ra rằng, âm nhạc hiện đại, đặc biệt là rap với nhịp điệu bắt tai, sôi động là một ngôn ngữ không biên giới. Khi mình dùng tiếng Anh để viết rap về Việt Nam, các bạn ấy không chỉ nhún nhảy theo giai điệu mà còn hiểu ngay lập tức câu chuyện em đang kể".

Nhờ cách tiếp cận thông minh, màn trình diễn của Hải đã khuấy động bầu không khí, khiến bạn bè quốc tế thích thú đến mức xếp hàng xin chữ ký. Qua từng câu Rap, cậu học sinh lớp 7 đã thành công truyền tải một hình ảnh Việt Nam không chỉ có bề dày lịch sử mà còn vô cùng trẻ trung, năng động và sẵn sàng hội nhập.

Lê Hải "bắn rap" trong buổi giao lưu văn hóa tại Mỹ.

Lùi lại một bước để tiến xa hơn cùng giấc mơ "nhà sử học"

Nhìn vào lịch trình thi đấu và bảng thành tích của Hải, nhiều người dễ lầm tưởng cậu là một "cỗ máy học tập". Thế nhưng, nam sinh thừa nhận bản thân cũng có lúc đối mặt với áp lực và mệt mỏi. Những lúc như vậy, cách xả stress của cậu bạn vô cùng đơn giản: Gập máy tính lại, chơi một ván game, sáng tác rap hoặc mua một món ăn yêu thích.

Lê Hải không để bản thân bị mắc kẹt trong danh xưng "nhà vô địch". Cậu hiểu rằng thế giới ngoài kia còn rất nhiều người tài năng. Mục tiêu lớn nhất của Hải sau mỗi cuộc thi không phải là chiếc cúp vàng, mà là việc bản thân đã học được gì và đã "cháy" hết mình chưa.

Nói về định hướng tương lai, Lê Hải ấp ủ ước mơ trở thành một nhà sử học để có cơ hội đi khắp thế giới. Với nam sinh này, lịch sử không phải là những con số hay sự kiện khô khan trên trang giấy. Đó là những bài học, là cảm xúc và là dấu ấn rực rỡ của các nền văn minh. Việc thông thạo ngoại ngữ chính là chiếc chìa khóa đầu tiên mà cậu bạn đã tự trang bị để mở ra những cánh cửa lớn hơn trên hành trình thực hiện ước mơ của mình.