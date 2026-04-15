Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 8 bị bạn cùng lớp đánh, ép cởi áo ngay trong lớp học

HHTO - Một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra tại Thanh Hóa khi một nữ sinh lớp 8 bị hai bạn cùng lớp hành hung, ép cởi áo và quay clip ngay trong lớp học, gây bức xúc dư luận.

Ngày 14/4, lãnh đạo Trường THCS Ngọc Lặc (xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận tại trường vừa xảy ra vụ việc một học sinh lớp 8 bị bạn cùng lớp đánh đập và có hành vi làm nhục. Theo báo cáo của nhà trường, nạn nhân là nữ sinh B.G.H. (lớp 8A1). Hai học sinh tham gia hành hung là P.H.A. và P.Q.C., đều học cùng lớp.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h45 ngày 30/3, sau khi tan học. Thời điểm này, giáo viên đã rời trường, 3 học sinh ở lại lớp để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Trong lúc xô xát, P.H.A. và P.Q.C. đã dùng ghế đánh vào đầu H.

Không dừng lại ở đó, hai học sinh còn ép nạn nhân cởi áo và quay lại clip. Dù H. khóc lóc, van xin, hành vi bạo lực vẫn tiếp diễn, khiến nạn nhân không thể chống cự.

Sau khi sự việc xảy ra, giáo viên chủ nhiệm và đại diện nhà trường đã mời phụ huynh các bên đến làm việc. Gia đình cũng đưa H. đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Hình ảnh nữ sinh B.G.H. bị bạn dùng ghế đánh vào đầu, cởi áo giữa lớp. (Ảnh cắt từ clip)

Lãnh đạo nhà trường cho biết, các học sinh trong vụ việc vốn chơi thân với nhau, song nguyên nhân cụ thể dẫn đến mâu thuẫn hiện vẫn đang được làm rõ. Nhà trường đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với lực lượng công an để xác minh, xử lý và tăng cường răn đe.

Về hình thức xử lý, hội đồng kỷ luật nhà trường đã yêu cầu 2 học sinh P.H.A. và P.Q.C. viết bản kiểm điểm. Gia đình các học sinh này cũng cam kết phối hợp giáo dục, không để tái diễn hành vi tương tự. 3 học sinh liên quan đã gặp nhau xin lỗi và hứa không tái phạm.

Dù sự việc đã được xử lý bước đầu trong phạm vi nhà trường, nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là mâu thuẫn cá nhân đơn thuần mà còn có dấu hiệu của hành vi bạo lực học đường và làm nhục người khác.

Đặc biệt, việc ép cởi áo và quay clip có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến tâm lý, danh dự của nạn nhân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lan truyền trên mạng xã hội nếu không được kiểm soát.

Những vụ việc như trên cho thấy khoảng trống trong việc quản lý học sinh sau giờ học, cũng như kỹ năng giải quyết xung đột của học sinh còn hạn chế. Từ sự việc này, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý kỷ luật mà còn cần tăng cường giáo dục về kỹ năng sống, kiểm soát hành vi và đặc biệt là nhận thức về hậu quả pháp lý của bạo lực học đường, nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn.