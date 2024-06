Có gió Đông Bắc nhưng không đáng kể, Hà Nội mưa ẩm cả hai ngày cuối tuần

HHT - Cuối tuần này, một đợt gió Đông Bắc sẽ về miền Bắc như đã dự báo, nhưng gió rất nhẹ, không tạo ra sự thay đổi đáng kể. Miền Bắc có độ ẩm cao, mưa sẽ diễn ra ở Thủ đô Hà Nội trong cả hai ngày cuối tuần, cũng là hai ngày thi vào 10.

Sáng nay, 7/6, toàn miền Bắc chuyển gió Đông - Đông Nam. Mặc dù nhiệt độ chưa lên cao nhưng độ ẩm cao nên gây cảm giác khá oi bức. Tại Hà Nội, sáng nay nhiệt độ ở mức 30 - 32oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), có mưa nhỏ rải rác, lượng mưa ít. Hôm nay là ngày mà các bạn thí sinh thi vào 10 đến các địa điểm thi để làm thủ tục, nghe quy chế.

Nhiệt độ ở miền Bắc tăng lên khá nhanh trong ngày. Đến chiều nay, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội lên khoảng 37 - 38oC, các tỉnh thành lân cận chênh lệch ít, chỉ khoảng 1oC. Phía Đông Bắc Bắc Bộ có nhiệt độ thấp hơn, ở mức 30 - 31oC.

Kiểu thời tiết này sẽ tiếp diễn ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, trong cả hai ngày cuối tuần, còn các tỉnh thành phía Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng thì nhiệt độ sẽ tăng, lên mức 33 - 34oC.

Mặc dù ngày Chủ Nhật, 9/6, sẽ có gió Đông Bắc về miền Bắc nhưng dự báo hiện tại cho thấy đợt gió này rất nhẹ, gần như không gây sự thay đổi đáng kể nào về thời tiết. Ở Hà Nội, nhiệt độ và độ ẩm vào thứ Bảy và Chủ Nhật vẫn cao không khác gì ngày thứ Sáu, trời vẫn khá nóng và oi bức.

Đáng chú ý là với độ ẩm cao, Hà Nội sẽ có mưa trong cả hai ngày cuối tuần, là hai ngày thi vào 10, chủ yếu là mưa nhỏ đến mưa vừa, rải rác suốt cả ngày dù mưa không liên tục. Mưa vừa đến mưa to tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm, có khả năng cao nhất là vào sáng sớm và chiều tối thứ Bảy, người dân phải ra ngoài nên mang theo đồ che mưa.

Đặc biệt, các bạn thí sinh đi thi vào 10 ở Hà Nội nên có áo khoác chống thấm nước để tránh bị ướt quần áo trên đường đến trường thi.