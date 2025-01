Có phải năm Tỵ không tốt cho người tuổi Rắn, làm gì để may mắn trong “năm tuổi”?

HHT - Theo những niềm tin cổ xưa thì năm con gì cũng không tốt cho người cầm tinh con đó. Tức là, năm Tỵ sẽ không tốt cho những người tuổi Rắn. Khái niệm “năm tuổi” hay “năm bản mệnh” này có chính xác không, và cần làm gì để tăng vận may của mình trong “năm tuổi”?

Trong văn hóa cổ xưa của Trung Quốc và nhiều nước phương Đông, thì “năm bản mệnh” có nghĩa là con giáp của năm đó trùng với con vật mà một người cầm tinh. Ví dụ, năm Ất Tỵ sắp tới đây là “năm bản mệnh” của những người cầm tinh con Rắn.

Theo niềm tin truyền thống, “năm tuổi” của một người là năm mà người đó gặp nhiều thử thách, thậm chí khó khăn trong cuộc sống. Mà vì có 12 con giáp, nên “năm bản mệnh” của mỗi người cứ 12 năm lại xuất hiện một lần. Vì vậy, nhiều người ở Trung Quốc gọi đây là “lời nguyền 12 năm”.

Tuy nhiên, các thế hệ sau này ngày càng ít tin vào “năm tuổi” vì thấy điều này không có cơ sở khoa học. Thậm chí, ở phương Tây, người ta còn cho rằng con giáp của năm giống với con giáp mà mình cầm tinh thì mang lại may mắn mới đúng.

Ngoài ra, ngay cả theo truyền thống của Trung Quốc và phương Đông thì cũng có những cách khá đơn giản trong cuộc sống hằng ngày để “giải xui” và tăng vận may.

Thứ nhất là dùng phụ kiện có hình con vật mà mình cầm tinh. Ví dụ, người tuổi Rắn năm nay có thể đeo vòng tay hoặc mặt dây chuyền hình con rắn. Những phụ kiện thế này được cho là sẽ giúp giải trừ những điều không tốt.

Thứ hai là mặc/ dùng đồ màu đỏ. Màu đỏ là màu rất may mắn trong văn hóa phương Đông, tượng trưng cho hạnh phúc và sự sung túc. Người có “năm bản mệnh” nên dùng đồ màu đỏ, như áo, khăn, dây lưng, sẽ giúp tăng may mắn. Một số người còn cho rằng mặc đồ lót và đi tất (vớ) màu đỏ trong dịp Tết Nguyên đán của “năm bản mệnh” cũng sẽ giúp thu hút vận may.

Tiếp theo là làm việc tốt, việc thiện. Trong bất kỳ nền văn hóa hay tôn giáo nào, con người cũng được khuyên làm việc tốt, giúp đỡ người khác để tích đức, từ đó dễ gặp những điều tốt đẹp hơn.

Như vậy, việc có tin hay không tin vào "năm tuổi" là tùy từng người và ngay cả có tin theo truyền thống cổ xưa thì mỗi người cũng vẫn có thể tự tăng vận may cho chính mình.