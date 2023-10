Có thể bạn chưa biết: Những ẩn ý về "GOLDEN" - album solo của Jung Kook BTS

HHT - Dù chỉ mới được thông báo "sương sương" về thời gian phát hành nhưng những thông tin liên quan đến album solo đầu tay của Jung Kook (BTS) đã nhanh chóng chiếm trọn newsfeed của người hâm mộ.

Album GOLDEN được lấy cảm hứng từ biệt danh "Golden Maknae" (Em út vàng) của Jung Kook. Nó cũng mang ý nghĩa ghi lại những khoảnh khắc vàng son của Jung Kook với tư cách là em út của BTS và một nghệ sĩ solo.

Theo thông tin ban đầu, GOLDEN sẽ có 11 bài hát, bao gồm 2 đĩa đơn Seven (Explicit Ver và Clean Ver) và 3D mới được phát hành gần đây. Màu sắc và cá tính riêng khác biệt của Jung Kook sẽ được bộc lộ ở album này.

Bên cạnh biệt danh Golden Maknae của BTS, cái tên GOLDEN còn gắn liền với những cột mốc mang dấu ấn riêng của Jung Kook.

Golden Closet Studio được ra đời vào năm 2015, sau đó chính thức có phòng studio riêng đặt tại trụ sở công ty khi đó là BigHit Entertainment vào năm 2017. Đây là nơi Jung Kook sáng tác và sản xuất nhạc.

Golden Closet Film (G.C.F) là cách Jung Kook đặt credit cho những thước phim do mình tự quay, dựng và chỉnh sửa.

Tương tự với G.C.F, Golden Closet Photo (G.C.P) đại diện cho những bức ảnh do Jung Kook chụp, chỉnh sửa và chia sẻ qua các trang mạng xã hội với người hâm mộ.

Được sử dụng như bút danh cho các bản vẽ của Jung Kook, Golden Closet Sketch (G.C.S) đã không ít lần khiến người hâm mộ trầm trồ trước khả năng hội họa và sức sáng tạo của mình.

Seven và 3D đã và đang giúp Jung Kook mang về hàng loạt thành tích đáng nể. Trong khi "chiến mã" Seven vẫn chễm chệ trong Top 60 của Billboard Hot 100 tại tuần thứ 11, thì "đứa con" mới ra đời 3D cũng không thua kém khi được chuyên gia dự đoán sẽ hạ cánh trong Top 5 của bảng xếp hạng này.

Trong lúc đang phấn khởi trước thông tin về album solo của Jung Kook, người hâm mộ tiếp tục ăn mừng khi nam thần tượng có tên trong 3 đề cử tại lễ trao giải âm nhạc MTV EMAs 2023, bao gồm Song of the year, Best K-Pop và Biggest fans.