Coachella 2026: Sabrina Carpenter "rất là cô ấy rồi", KATSEYE hát siêu hit "Golden"

HHTO - Lễ hội âm nhạc Coachella chính thức khai màn với sự tham gia của khoảng 125.000 khán giả cùng những màn trình diễn bùng nổ từ nghệ sĩ chính (headliner) Sabrina Carpenter và nhóm nữ KATSEYE.

Ngày 11/4 (theo giờ Việt Nam), lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella 2026 chính thức khởi động với sự tham gia của khoảng 125.000 khán giả. Sabrina Carpenter đảm nhận vai trò headliner (nghệ sĩ biểu diễn chính) của ngày đầu tiên và đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả, xứng đáng là một trong những nghệ sĩ trẻ toàn năng hàng đầu.

Không làm người hâm mộ thất vọng, nữ ca sĩ đã mang đến một bữa tiệc mãn nhãn cả về phần nhìn lẫn phần nghe. Danh sách biểu diễn của cô trải dài từ các ca khúc trong album Man’s Best Friend cho đến những bản hit toàn cầu như Espresso và Feather.

Đặc biệt, khi trình diễn ca khúc Manchild, Sabrina Carpenter khiến khán giả vô cùng phấn khích khi dàn vũ công phụ họa xuất hiện trong những bộ trang phục mô phỏng các chú chó đốm và Poodle. Khoảnh khắc dí dỏm này đã khiến màn trình diễn trở nên viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Tại khu vực sân khấu Sahara, nơi vốn nổi tiếng với hệ thống âm thanh và ánh sáng hiện đại bậc nhất Coachella, nhóm nữ KATSEYE cũng có một màn ra mắt không thể ấn tượng hơn. Nhóm đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ giới mộ điệu nhờ nguồn năng lượng trình diễn bùng nổ cùng khả năng vocal cực kỳ ổn định.

Đặc biệt, cả nhóm đã biểu diễn ca khúc Golden từ bộ phim K-Pop Demon Hunter cùng với EJAE, Rei Ami và Audrey Nuna - 3 nữ ca sĩ gốc của ca khúc. Sự xuất hiện của ba nữ nghệ sĩ khách mời đã đẩy năng lượng của đám đông lên đến đỉnh điểm, tạo nên một trong những khoảnh khắc văn hóa âm nhạc ấn tượng.

Ngoài hai cái tên kể trên, ngày đầu tiên của Coachella còn ghi nhận sức hút từ các set nhạc EDM và những sân khấu phụ như Gobi hay Mojave. Các thương hiệu thời trang và công nghệ cũng tận dụng sức nóng của Coachella 2026 để ra mắt nhiều khu vực trải nghiệm thực tế ảo (VR) ngay tại khuôn viên, giúp khán giả có thêm nhiều hoạt động tương tác bên cạnh việc thưởng thức âm nhạc.

Kết thúc ngày đầu tiên, Coachella không chỉ khẳng định vị thế về mặt quy mô mà còn cho thấy sự lên ngôi của các nghệ sĩ Gen Z toàn năng, hứa hẹn những ngày tiếp theo đầy bùng nổ và bất ngờ.