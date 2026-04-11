Perfect Crown tập 2: Hee Joo - Lee Ahn bị đồn cưới chạy bầu, Đại quân yêu trước?

HHTO - Có thể sau vẻ ngoài "làm cao", Đại quân Lee Ahn đã sớm bị thu hút, rung động về Sung Hee Joo. Tập 2 của "Perfect Crown" hài hước hơn tập 1, sóng ngầm vẫn âm ỉ.

* Bài viết tiết lộ, dự đoán nội dung phim

Perfect Crown tập 2 nối tiếp cuộc gặp gỡ của Sung Hee Joo (IU) và Lee Ahn (Byeon Woo Seok) ở cuối tập 1. Cô đề nghị ký hợp đồng hôn nhân, thuyết phục "gãy lưỡi" bằng cả lập luận sắc bén lẫn "thả thính" bằng nhan sắc. Hee Joo chấp nhận trở thành tấm bia cho anh, cũng đề xuất hứng chịu chỉ trích, rủi ro khi họ ly hôn. Nhưng đáp lại chỉ là sự phũ phàng của Đại quân Lee Ahn.

Preview Perfect Crown tập 2: Hee Joo cố thuyết phục Lee Ahn chấp nhận ký hợp đồng hôn nhân.

Sung Hee Joo là một đối tượng tốt vì tài phiệt mang danh con riêng - thân phận thấp kém hơn hẳn hoàng tộc, phần nào đáp ứng tiêu chuẩn "dìm người" từ Đại phi. Tuy nhiên, Lee Ahn lập tức từ chối đề nghị ký "hợp đồng hôn nhân" vì nhận ra cô chỉ cần một địa vị (mà với anh là gông cùm khổ sở).

Anh khẳng định muốn kết hôn bằng tình yêu. Không muốn kéo Hee Joo vào "cái hố" của mình, trêu chọc cô khi gặp lại trong cung điện - phải chăng đây là những dấu hiệu nhỏ cho thấy Lee Ahn đã bị hấp dẫn, rung động bởi Hee Joo? Ấn tượng đầu khó phai có lẽ là sự khẳng khái của cô, dám chỉ trích đặc quyền mà quý tộc nhận được ngay trước mặt Đại quân.

Hee Joo "lách luật" để tiếp cận Lee Ahn.

Lee Ahn vẻ ngoài vẫn "sĩ" và thờ ơ nhưng hẳn đã rung động vì tấn công dồn dập của Hee Joo.

"Thất bại" không được phép có trong từ điển của Hee Joo. Nếu Đại quân muốn cưới vì yêu, thì cô sẽ khiến anh yêu mình. Tập 2 là "1001 cách tán tỉnh", tiếp cận Lee Ahn bất chấp của Hee Joo vừa hài hước vừa đáng yêu. Theo teaser, cô thậm chí còn lẻn đến phòng riêng của Đại quân khi anh đang mặc đồ ngủ. Đại phi Yi Rang (Gong Seung Yeon) bất chợt đến. Không rõ cô có nhìn thấy 2 người không vì video nhá hàng chỉ tiết lộ chỏm đầu rất mờ của ai đó.

﻿ Đại phi đã lén gài người bên cạnh Lee Ahn để theo dõi, nên cô cũng sớm biết tường tận việc Sung Hee Joo tiếp cận Đại quân. Yi Rang sẽ ngăn cản hay thúc đẩy họ thành hôn ngay lập tức?

Chắc chắn trong tập 2, Lee Ahn sẽ đồng ý kết hôn với Hee Joo. Vì sao anh lại đổi ý? Tin Đại quân kết hôn trở thành tâm điểm của dư luận và sự gấp rút của hôn lễ kéo theo tin đồn vợ của anh "cưới chạy bầu". Cuối teaser lướt nhẹ qua cảnh Hee Joo vui vẻ, tự tin xuất hiện trong ánh đèn flash của truyền thông, trông như buổi họp báo. Đây chính là họp báo tuyên bố kết hôn, phu nhân của Đại quân ra mắt? Liệu khán giả có được "ăn cưới" ở tập 2 hay phải chờ qua tập 3?

Perfect Crown gồm 12 tập, lên sóng vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần trên Disney+, Wavve, MBC.