Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Fan ước V BTS nhận phim gấp, từ MV với IU đến quảng cáo đều "tình tràn màn hình"

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Với "cơ địa tẩm đường", V - Kim Tae Hyung (BTS) được mong sớm trở lại màn ảnh với một bộ tình cảm rom-com (hài - lãng mạn) hoặc thanh xuân, học đường.

Đoạn phim ngắn quảng cáo của một thương hiệu cà phê do V và Park Jimin đóng chính đã được phát hành. Cả hai từng rung động với đối phương thời Trung học. Khi trưởng thành, họ gặp lại nhau và câu nói vẫn thích loại cà phê giống năm xưa thay cho lời tỏ tình về cảm xúc vẫn vẹn nguyên.

Ngoại hình chuẩn nam thần học đường cùng ánh mắt tình tứ của V khiến fan rung động. Người hâm mộ "thắp nến" hi vọng anh sẽ cân nhắc trở lại màn ảnh nhỏ: "Gửi kịch bản đến cho V đi", "Trai 30 tuổi vẫn đóng học sinh gọn ơ, cần gấp Kim Tae Hyung đóng một bộ thanh xuân học đường", "Sao trường tôi không có ai như thế này"...

Năm 2024, V trở thành nam chính trong MV Love wins all của IU. Chuyển biến tâm lý, cảm xúc của nhân vật này đa dạng hơn với quảng cáo trên. "Phản ứng hóa học" của V và IU náo loạn mạng xã hội. Bộ ảnh photobooth của cả hai tạo thành trào lưu, được nhiều cặp đôi bắt chước. Từ thời điểm này, fan đã kỳ vọng V và công ty quản lý sẽ ngồi lại nói chuyện nghiêm túc về việc chính thức lấn sân qua diễn xuất.

Dĩ nhiên, việc quay MV hay quảng cáo sẽ khác với ghi hình bộ phim thực thụ. Vai diễn phim truyền hình đầu tiên của V là nhân vật phụ Hansung trong Hwarang (2017). Hansung ngô nghê, đáng yêu nhưng được cho "hẹo" sớm" vì thời điểm đó, lịch trình của V quá bận rộn. Dù khi ấy, diễn xuất còn khá non nhưng khán giả vẫn dành sự yêu thích và tin vào tiềm năng phát triển của V. Ánh mắt tình tứ, "cơ địa tạo chemistry" tốt cũng là lợi thế giúp V tạo dấu ấn đầu tiên trên màn ảnh.

