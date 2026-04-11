Lưu Diệc Phi lại gây thương nhớ vì nhan sắc trong bộ phim từ 24 năm trước

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Không hổ danh “thần tiên tỷ tỷ”, nhan sắc Lưu Diệc Phi từ 24 năm trước đã gây thương nhớ cho khán giả vì quá đỗi kiêu kỳ, sắc sảo.

Cho đến bây giờ, Lưu Diệc Phi vẫn là người đẹp duy nhất được cư dân mạng Trung Quốc gọi là “thần tiên tỷ tỷ”. Dù có rất nhiều nữ diễn viên mới xuất hiện, vẫn chưa ai có được nhan sắc yêu kiều và khí chất kiêu sa như Lưu Diệc Phi.

Mới đây, mạng xã hội Douyin (tương tự như TikTok) bỗng nổi lên nhiều đoạn trích của Lưu Diệc Phi trong phim Kim Phấn Thế Gia. Phim được quay từ năm 2002, và Lưu Diệc Phi khi ấy mới có 15 tuổi nhưng đã vào vai cô tiểu thư Bạch Tú Châu xinh đẹp, kiêu kỳ, đỏng đảnh, chuẩn mẫu phản diện trong phim ngôn tình.

Ngày đó, Lưu Diệc Phi được nhà sản xuất chọn vì ngoại hình nổi bật, từ ánh mắt đến cử chỉ đều rất thanh nhã, kiêu sa phù hợp với nhân vật. Dù chưa từng đóng phim trước đó, lại còn nhỏ tuổi nhưng Lưu Diệc Phi vẫn vượt qua nhiều ngôi sao để trở thành Bạch Tú Châu của Kim Phấn Thế Gia.

Khi Kim Phấn Thế Gia lên sóng, ai cũng xuýt xoa trước Bạch Tú Châu đỏng đảnh khó chiều, ích kỷ nhưng khán giả lại không thể ghét nổi. Đơn giản vì Lưu Diệc Phi quá xinh đẹp rực rỡ. Chẳng ai tin vai diễn này do cô gái 15 tuổi thể hiện, vì phong thái của Lưu Diệc Phi rất chín chắn, trưởng thành.

Điều khiến cư dân mạng bất ngờ nhất là Lưu Diệc Phi không hề tỏ ra gồng, hay cố diễn để ra dáng tiểu thư của hàng chục năm trước. Cô thể hiện mọi thứ rất tự nhiên, càng khiến khán giả thấy ấn tượng trước cô gái trẻ sở hữu khí chất sang chảnh, thanh thoát.

Và đến tận bây giờ, Lưu Diệc Phi dù đã 39 tuổi vẫn luôn tỏa sáng giữa đám đông nhờ thần thái đặc biệt ấy của mình. Dù không sở hữu vóc dáng thanh mảnh đúng chuẩn, dù có nụ cười hở lợi, Lưu Diệc Phi vẫn là “thần tiên tỷ tỷ” bất biến trong showbiz Hoa ngữ.

#Lưu Diệc Phi #Kim Phấn Thế Gia #thần tiên tỷ tỷ #Lưu Diệc Phi nhan sắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục