Con trai Will Smith thấy xấu hổ vì mẹ vạch trần bê bối của gia đình trên sóng truyền hình

HHT - Một nguồn tin chia sẻ với tờ Us Weekly: “Jaden biết rằng gia đình mình khác biệt và mẹ Jaden luôn cởi mở về cuộc sống cá nhân của họ, tuy nhiên Jaden chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận điều đó”.

Jada Pinkett Smith (50 tuổi), nữ diễn viên kiêm người dẫn chương trình The Red Table Talk chưa bao giờ né tránh việc chia sẻ những góc khuất của gia đình Smith. Trong một tập của chương trình, Jada Pinkett Smith gây chú ý khi thừa nhận từng "dan díu" với ca sĩ August Alsina trong thời gian xa cách với chồng: “Bọn em đã chia tay. Từ đó, thời gian trôi qua, em tiếp tục rơi vào nỗi vương vấn với August”.

Cũng xuất hiện trên sóng truyền hình, nam tài tử Will Smith đồng tình và chia sẻ thêm: “Chúng ta quyết định sẽ ly thân trong một khoảng thời gian và em sẽ tìm cách làm cho mình hạnh phúc còn anh sẽ tìm cách làm cho bản thân hạnh phúc”.

Tuy khó chịu với việc công khai đời tư của cha mẹ mình trước thiên hạ, cậu con trai cả Jaden Smith cũng đã quen với việc cuộc sống cá nhân của cả gia đình bị phô bày và phải hứng chịu những lời chỉ trích từ dư luận. Trước cú tát gây chấn động của Will Smith tại Lễ trao giải Oscar 2022, một nguồn tin cho biết: "Jaden dường như không còn bối rối trước sự bộc phát của cha nữa. Tất nhiên đó là một cú sốc lúc ban đầu, nhưng Will luôn là điểm tựa vững chãi của gia đình và Jaden biết cha chỉ làm vậy để bảo vệ mẹ".

Ngôi sao phim The Karate Kid cũng ca ngợi chiến thắng của cha mình trên Twitter chia sẻ: “Tôi đã khóc vì xúc động trước bài phát biểu của cha.” Gia đình Will Smith đã ăn mừng chiến thắng của anh tại bữa tiệc hậu Lễ trao giải Oscar 2022 được tổ chức bởi tạp chí Vanity Fair. Nguồn tin nhận xét về các con của Will Smith: “Lũ trẻ sẽ không bao giờ quay lưng lại với cha mẹ chúng”.

Will Smith và Jada Pinkett Smith đã kết hôn từ năm 1997. Cặp đôi có với nhau hai người con, Jaden (24 tuổi) và Willow (22 tuổi). Ngoài ra, Will Smith (53 tuổi) cũng có một con trai lớn là Trey (29 tuổi) từ cuộc hôn nhân đầu tiên với nữ diễn viên truyền hình Sheree Zampino.