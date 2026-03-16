Hoàng Dũng "yêu từ cái nhìn đầu tiên", khiến vợ phá bỏ tiêu chuẩn chọn chồng

HHTO - Ca/nhạc sĩ Hoàng Dũng vừa ra mắt ca khúc "Lý Giải" - viết về hành trình tình yêu gần một thập kỷ của anh và vợ. Những thước phim ngập tràn hạnh phúc trong MV được quay tại đám cưới riêng tư khiến fan xao xuyến.

Hoàng Dũng vừa phát hành một sáng tác mới mang tên Lý Giải - ca khúc được nam ca sĩ thể hiện tại đám cưới cùng vợ Khánh Linh. Thông qua những thước phim trong MV, Hoàng Dũng hé lộ khoảnh khắc hạnh phúc, lãng mạn khi chính thức nên duyên vợ chồng cùng Khánh Linh trước sự chúc mừng của gia đình hai bên, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như Hứa Kim Tuyền, Orange, Kai Đinh, GREY D.

Trên trang cá nhân, Hoàng Dũng cho biết anh đã đề nghị với Khánh Linh để được đứng ra chuẩn bị tất cả cho đám cưới trong vòng 2 tháng, "còn em chỉ việc xinh đẹp tận hưởng thôi".

Trong MV Lý Giải, Hoàng Dũng và Khánh Linh xuất hiện trong hình ảnh cô dâu - chú rể giữa không gian đám cưới ấm cúng, tràn ngập sắc màu. Cả hai đã cùng đọc lời thề, chia sẻ về tình yêu của mình. Tự giới thiệu bản thân là "chú rể" trong các khâu sáng tác, thu âm, chuẩn bị - thiết kế tiệc cưới, dựng MV và gọi Lý Giải là "đĩa đơn siêu đặc biệt", Hoàng Dũng từng bước chia sẻ về cột mốc quan trọng trong cuộc sống với người hâm mộ. Ca khúc mở đầu bằng những câu hát ngọt ngào với "tình yêu sét đánh": "Một viên kem chạm đất. Bốn mắt tìm thấy nhau. Cứ như là vạn vật hấp dẫn hai ta. Mọi chuyện bắt đầu".

Nam ca sĩ tiết lộ thêm về cuộc gặp gỡ "định mệnh": "Chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung. Buổi đi chơi đầu tiên của cả nhóm đã trở nên đặc biệt vì một cây kem. Khi đang mua kem, tôi có thầm để ý một vị khách khác đang cầm một cây kem sắp sửa rơi xuống đất. Tôi nghĩ bụng 'nếu như nó rơi thật thì buồn cười lắm, và nó rơi thật. Trong khoảnh khắc tôi bật cười vì điều đó, tôi nhận ra Linh cũng đang quan sát và bật cười giống tôi, và bọn tôi nhìn nhau một lúc. Tôi nghĩ đó là "phản ứng hóa học" giữa hai đứa và thôi thúc tôi tìm hiểu người con gái này".

Trước đó, vào ngày 8/3, Hoàng Dũng khiến khán giả bất ngờ khi đăng tải hình cưới và xác nhận mình đã kết hôn với bạn gái Khánh Linh được 6 năm. Lựa chọn công bố tin vui vào đầu năm 2026, Hoàng Dũng cho biết cả hai đã có một khoảng thời gian bên nhau đủ lâu, đủ đồng điệu, điều kiện sống đủ tốt để tổ chức đám cưới báo tin vui đến mọi người và đã sẵn sàng đối mặt với công chúng.

Nói về chuyện nên duyên cùng Hoàng Dũng, Khánh Linh hóm hỉnh chia sẻ: "Hồi xưa to mồm bảo không lấy chồng trước 30 tuổi, bảo chỉ lấy chồng Hà Nội, bảo không bao giờ đóng MV với ca sĩ đâu. Cuối cùng không cái nào thành hiện thực, hay thật!"