Concert BLACKPINK tại Hà Nội: Dựng sân khấu hoàn tất, khán giả đội nắng xếp hàng dài đổi vé

HHT - Hiện tại, các khâu chuẩn bị cho concert BLACKPINK tại sân vận động Mỹ Đình đã được hoàn tất. Một phần sân khấu được mở rộng khoảng 25m cho phép BLACKPINK có thể tiến gần hơn tới khán giả. Nhiều khán giả đã có mặt xếp hàng dài dưới cái nắng gần 40 độ của Hà Nội trong ngày đầu tiên đổi vòng tay của concert.

Concert của BLACKPINK trong khuôn khổ world tour Born Pink sẽ diễn ra vào 2 ngày 29 - 30/7 sắp tới. Khán giả sẽ phải đổi vòng tương ứng với khu vực mua vé để vào buổi diễn. Người xem đến đổi vòng tay tại sân vận động Mỹ Đình từ 26 - 28/7, dành cho tất cả người xem mua vé, từ 10 giờ đến 20 giờ hằng ngày. Ngoài ra, khán giả mua vé đêm diễn nào có thể đổi vòng trực tiếp tại khu check-in vào ngày diễn ra concert của hôm đó.

Dù có đến 3 ngày trước buổi diễn dành cho khán giả đến đổi vòng tay, nhưng trong ngày đầu tiên, lượng người đổ về sân vận động Mỹ Đình vẫn rất đông, mặc cho nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội trong hôm nay (26/7) ước tính khoảng 38 độ.

Người xem đổi vòng tay sớm cần lưu ý, đây là vòng tay 1 chiều. Vì vậy, khán giả phải giữ vòng nguyên vẹn cho đến khi check-in qua cổng vào ngày concert diễn ra và đeo vòng vào cổ tay trong suốt thời gian diễn ra concert.

Trong các hội nhóm "đu concert" BLACKPINK, nhiều seller (người bán) đã cập nhật trạng thái bán vé mới sau khi đổi được vòng tay. Phía Ticketbox - nền tảng bán vé chính thức của concert BLACKPINK tại Hà Nội thông báo nếu người mua vé (tức là người sở hữu email vé được gửi trực tiếp từ Ticketbox) không thể đến đổi vòng tay, người đến nhận hộ sẽ phải làm theo các yêu cầu về giấy tờ nhất định.

Vì vậy, để tránh giấy tờ phức tạp, nhiều seller đã tranh thủ đến lấy vòng tay trước, thuận tiện cho việc bán lại/ nhượng lại vé hơn.

Về phần sân khấu biểu diễn, về cơ bản đã được dựng xong. Sân khấu chiếm diện tích gần hết đường pitch khán đài C của sân vận động. Nhiều màn hình LED đã được treo. Có một phần sân khấu mở rộng ở giữa sân cỏ, dài khoảng 25m, cho phép BLACKPINK có thể tiến gần hơn tới khán giả, giao lưu trực tiếp ở khu vé VIP.

Theo UBND TP Hà Nội, concert của BLACKPINK dự kiến sẽ đón 36.000 khán giả vào ngày 29/7 và 31.000 khán giả vào ngày 30/7. Các Sở, Ngành và địa phương đã được giao nhiệm vụ chỉ đạo công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh. Sở Y tế xây dựng phương án y tế, phòng chống dịch...