Concert BLACKPINK tại Hà Nội "vượt kiếp nạn": BTC đã đàm phán xong phí bản quyền

HHT - Đại diện ban tổ chức (BTC) concert của BLACKPINK tại Hà Nội cho biết đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng, hoàn tất đàm phán phí tác quyền cho 2 đêm concert.

Đại diện của công ty IME Việt Nam - BTC concert BLACKPINK tại Hà Nội - chia sẻ với báo Tuổi Trẻ Online rằng họ đã có buổi làm việc với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội và VCPMC vào sáng 28/7. Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) và IME Việt Nam, cùng sự tham gia của các cơ quan chức năng đã đạt được thỏa thuận chung về mức phí tác quyền phải trả cho 2 đêm concert.

Con số đạt được thấp hơn so với con số ban đầu 11 tỷ đồng (bao gồm thuế) do VCPMC đưa ra. Đại diện IME Việt Nam cho biết con số ban đầu do VCPMC đưa ra cao hơn nhiều so với số tiền mà các quốc gia trong khu vực BLACKPINK từng làm concert. Ở Thái Lan và Malaysia, chi phí tác quyền cho tác giả vào khoảng 200.000 - 250.000 USD (khoảng 4,7 tỷ đến hơn 5,9 tỉ đồng).

Trước đó, chiều 27/7, theo VTC News, VCPMC đã đề nghị các cơ quan quản lý thu hồi giấy phép biểu diễn của BLACKPINK vì vi phạm nghiêm trọng quyền bản quyền tác giả, có hành vi đi ngược lại các cam kết với VCPMC và những chỉ đạo mà cơ quan chức năng quản lý nhà nước của Việt Nam đã đề nghị công ty này thực hiện trước khi chương trình diễn ra.

Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) đã trao cho VCPMC quyền độc quyền cấp phép biểu diễn trước công chúng đối với tất cả các tác phẩm âm nhạc có trong kho tác phẩm của KOMCA được biểu diễn trên lãnh thổ của VCPMC, bao gồm nhưng không giới hạn ở tác phẩm do các tác giả thành viên của KOMCA sáng tác. VCPMC là bên duy nhất tại Việt Nam vào thời điểm này được trao quyền đó.

Như vậy, concert của BLACKPINK vào hai ngày 29 - 30/7 có thể diễn ra thuận lợi vì hoàn tất thủ tục được cấp phép biểu diễn, nộp phí tác quyền. Người hâm mộ hi vọng sẽ không còn trở ngại nào ảnh hưởng tới ngày các cô gái lần đầu biểu diễn tại Việt Nam nữa.