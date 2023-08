Concert toàn hệ thống của NCT: Jaemin "ice cream" trở lại vẫn "chấn động" như xưa

HHT - Concert trực tiếp đầu tiên của toàn hệ thống NCT đã chính thức khởi động với đêm diễn bùng nổ tại thành phố Incheon, Hàn Quốc. Mỗi chàng trai đều để lại những ấn tượng khó quên trong lòng khán giả: Là Jeno với thân hình đẹp như tượng tạc, là Na Jaemin với killing-part "ice cream" trở lại gây chấn động cõi mạng.

Cuối tuần vừa qua tại sân vận động Incheon Munhak (Incheon, Hàn Quốc), NCT đã khởi động concert toàn hệ thống NCT NATION: To The World. Lần đầu tiên toàn đội hình cùng biểu diễn trong concert trực tiếp, 19 chàng trai đem đến 40 sân khấu khiến NCTzen (fandom của NCT) không thể rời mắt.

Taeil vắng mặt trong concert lần này vì chấn thương do gặp tai nạn khi lái xe. Khoảng trống của anh cả cũng được 19 chàng trai khỏa lấp để người hâm mộ không cảm thấy thiếu vắng.

NCT NATION diễn ra như một sự nhìn lại hành trình 7 năm của nhóm, mở đầu bằng bài hát ra mắt The 7th Sense, loạt ca khúc sôi động làm nóng sân khấu, sau đó dịu lại bằng các bản nhạc vui tươi, đáng yêu và ballad êm dịu như From Home, Coming Home... Kế tiếp là loạt ca khúc trong full album thứ 4 mới của nhóm được trình làng như Kangaroo, The BAT, Call D... Ca khúc chủ đề thứ hai của album - Baggy Jeans cũng được biểu diễn, đánh dấu sự trở lại sau 7 năm của nhóm nhỏ NCT U - The 7th Sense.

Mỗi chàng trai đều để lại ấn tượng riêng với người xem, cùng loạt khoảnh khắc viral mạng xã hội.

Jisung với hai thái cực đối lập khi biểu diễn cùng NCT DREAM và trong sân khấu The BAT khiến người hâm mộ "đảo điên". Hội "fan chị/ fan mama" bật ngửa vì út ít đáng yêu ngày nào giờ ngày càng trưởng thành và nam tính hơn.

Cùng NCT DREAM biểu diễn bản hit BOOM, Jaemin một lần nữa chứng minh độ "hủy diệt" của killing-part (phần đắt giá, cao trào nhất) "ice cream". 4 năm trước, anh từng khiến mạng xã hội chấn động với đoạn rap này, thì tại NCT NATION, toàn bộ sân vận động cũng không thể kiềm chế mà hét lớn. Clip cắt riêng phân đoạn này cũng viral trên nhiều nền tảng.

Cũng trong concert này, NCT hé lộ màn trở lại của NCT 127 với full abum thứ 5 mang tên Fact Check, ấn định phát hành vào ngày 6/10. Chuỗi concert NCT NATION sẽ tiếp tục dừng chân ở điểm đến kế tiếp là Nhật Bản vào tháng 9 này.