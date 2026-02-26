Công an vào cuộc vụ giáo viên ở Phú Thọ bị tố bắt học sinh “liếm đất” vì ghế bẩn

HHTO - Dư luận xôn xao trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội phản ánh một giáo viên tiểu học tại tỉnh Phú Thọ bị tố có hành vi phản giáo dục khi yêu cầu học sinh cúi xuống “liếm đất” vì cho rằng ghế ngồi của mình bị bẩn. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chính quyền địa phương đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc xác minh.

Theo thông tin từ UBND phường Phúc Yên (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ), sau khi nắm được phản ánh trên mạng xã hội, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp làm rõ vụ việc liên quan đến một giáo viên đang công tác tại Trường Tiểu học Trưng Nhị.

Cụ thể, một bài đăng xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng trong quá trình giảng dạy, giáo viên này đã yêu cầu gần 40 học sinh trong lớp cúi xuống đất và thực hiện hành vi “liếm đất” với lý do ghế ngồi của cô bị bẩn. Thông tin lan truyền đã khiến cộng đồng mạng bức xúc, lo ngại về tâm lý và sức khỏe của các học sinh.

Tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi thông tin lan truyền, phụ huynh học sinh đã có phản ứng gay gắt, đề nghị nhà trường và cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ đúng sai. Một số ý kiến cho rằng nếu sự việc đúng như phản ánh thì đây là hành vi không thể chấp nhận trong môi trường giáo dục, cần xử lý nghiêm theo quy định.

Trao đổi với báo chí chiều 26/2, đại diện chính quyền phường Phúc Yên cho biết đã yêu cầu các bộ phận chuyên môn làm việc với ban giám hiệu nhà trường, giáo viên liên quan và phụ huynh học sinh để thu thập thông tin, xác minh diễn biến cụ thể của sự việc. Đồng thời, công an địa phương cũng được giao nhiệm vụ vào cuộc nhằm làm rõ tính xác thực của nội dung lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, giáo viên bị phản ánh đã gặp học sinh và có lời xin lỗi. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng việc xin lỗi là chưa đủ, cần có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng và hình thức xử lý phù hợp.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ. Cơ quan chức năng cho biết sẽ thông tin cụ thể tới dư luận khi có kết luận chính thức, đảm bảo khách quan, đúng người, đúng việc và đúng quy định của pháp luật cũng như ngành giáo dục.