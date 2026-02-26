Mở tuyến xe buýt mới khu đô thị ĐHQG-HCM: Hỗ trợ sinh viên “đi sớm về khuya”

HHTO - Từ ngày 1/3/2026, tuyến xe buýt số 170 chạy trong nội Khu Đô thị ĐHQG-HCM sẽ chính thức hoạt động, đáp ứng nhu cầu di chuyển của sinh viên và các cán bộ trong khu.

Cụ thể, tuyến sẽ có điểm đầu từ Bến xe buýt khu A ĐHQG và điểm cuối là Bến xe buýt khu B ĐHQG. Lộ trình hai lượt đi và về của tuyến 170 dự kiến như sau:

Lượt đi:

Bến xe buýt Khu A ĐHQG - Nguyễn Hiền - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đường 621 - Song hành Xa lộ Hà Nội - Ga Metro Đại học Quốc gia - Đỗ Mười (Quốc lộ 1) - Võ Trường Toản - Alexandre de Rhodes - Đường T1 - Trục Chính số 3 - Quảng Trường Sáng Tạo - Hàn Thuyên (quay đầu) - Hàn Thuyên - Quảng Trường Sáng Tạo - Lê Quý Đôn - Nguyễn Du - Thống Nhất - Lê Quý Đôn - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương - Lương Văn Can - Đường số 2 - Vành đai 3 - Trần Đại Nghĩa - Bến xe buýt Khu B ĐHQG.

Lượt về:

Bến xe buýt Khu B ĐHQG - Trần Đại Nghĩa - Vành đai 3 - Đường số 2 - Lương Văn Can - Hồ Xuân Hương - Nguyễn Du - Lê Quý Đôn - Thống Nhất - Nguyễn Du - Lê Quý Đôn - Quảng Trường Sáng Tạo - Hàn Thuyên (quay đầu) - Hàn Thuyên - Quảng Trường Sáng Tạo - Đường T2 - Alexandre de Rhodes - Võ Trường Toản - Chu Văn An - Đỗ Mười (Quốc lộ 1) - Quay đầu tại nút mở giao thông trên Quốc lộ 1 (đoạn qua đường số 13) - Đường 621 - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hiền - Bến xe buýt Khu A ĐHQG.

Sơ đồ lộ trình hai chiều dự kiến của tuyến xe buýt 170. (Ảnh: Hoa Phuong Do - Nhóm xe buýt TP. Hồ Chí Minh)

Chuyến xe đầu tiên của ngày sẽ xuất phát ở hai đầu bến vào lúc 5 giờ, thuận tiện cho những bạn cần đi học, đi làm sớm. Đặc biệt, chuyến xe cuối cùng của ngày sẽ xuất phát vào lúc 22 giờ ở cả hai bến. Đây là một tin vui cho các bạn sinh viên khi giờ đây đi học, đi làm, đi về nhà, về ký túc xá hay đi chơi buổi tối có thể thoải mái hơn mà không cần phải lo hết xe buýt hay di chuyển sao cho tiện lợi, tiết kiệm và an toàn.

Ký túc xá là một trong những điểm tập trung đông sinh viên sử dụng xe buýt để di chuyển đi học, đi làm và sinh hoạt hằng ngày (Nguồn: VOV Giao thông)

Bên cạnh đó, giãn cách giữa các chuyến cũng là một điểm cộng để các bạn sinh viên lựa chọn tuyến xe. Vào giờ thấp điểm, giãn cách giữa các xe sẽ là 20 phút/chuyến. Còn vào giờ cao điểm như đi học hay tan học, giãn cách giữa các xe sẽ ngắn hơn khi chỉ 5 phút/chuyến, giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng của các bạn.

Đây là tuyến xe buýt mở mới của TP.HCM và sử dụng xe điện thân thiện với môi trường. Tuyến 170 cùng với một số tuyến xe hiện hữu được chuyển đổi sang xe điện sẽ chính thức vận hành vào ngày 1/3 tới đây.