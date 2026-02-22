Nam sinh THPT Đan Phượng giữ vững phong độ, giành vòng nguyệt quế Tháng Olympia 26

HHTO - Nam sinh Đoàn Trí Anh (trường THPT Đan Phượng - Hà Nội) đã có màn thể hiện xuất sắc xuyên suốt bốn vòng thi và trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế với 230 điểm trong cuộc thi Tháng 1 - Quý 2 Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 26.

Cuộc thi Tháng 1 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Đoàn Trí Anh (trường THPT Đan Phượng - Hà Nội), Nghiêm Trung Đức (trường THPT Sóc Sơn - Hà Nội), Lâm Tiến Đạt (trường THPT Nghĩa Lộ - Lào Cai), Trần Mạnh Khôi (trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội).

Bốn nhà leo núi trong cuộc thi Tháng 1 - Quý 2. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay từ phần thi Khởi động, không khí tại trường quay đã diễn ra vô cùng sôi động. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Trung Đức tạm thời dẫn đầu với 65 điểm, theo sau là Trí Anh với 60 điểm, Tiến Đạt và Mạnh Khôi cùng có 35 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 13 chữ cái, sau khi ô gợi ý thứ 1 được mở ra, Mạnh Khôi đã vô cùng nhạy bén đưa ra được đáp án chính xác cho từ khóa “Mùa Xuân Nho Nhỏ”, vươn lên vị trí dẫn đầu đoàn leo núi với 95 điểm. Đứng ở vị trí thứ hai là Trung Đức với 75 điểm, Trí Anh 70 điểm và Tiến Đạt 45 điểm.

Đến vòng Tăng tốc, màn rượt đuổi điểm số của các thí sinh ngày càng gay cấn. Trí Anh đã lấy lại phong độ, xuất sắc ghi được 170 điểm và dẫn đầu đoàn leo núi. Theo sau là Tiến Đạt có 145 điểm, Trung Đức 135 điểm và Mạnh Khôi 115 điểm.

Tại phần thi Về đích, Trí Anh đã lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, nam sinh đã xuất sắc trả lời chính xác. Đến hai câu tiếp theo, vì không đưa ra được câu trả lời đúng, nam sinh THPT Đan Phượng đã kết thúc phần thi của mình với 190 điểm.

Trí Anh là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi Về đích.

Tiến Đạt lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Ngay câu hỏi đầu tiên, Trí Anh đã chớp thời cơ nhấn chuông giành quyền trả lời và ghi được 20 điểm. Tiến Đạt tiếp tục gây tiếc nuối khi không đưa ra được câu trả lời đúng cho câu hỏi thứ hai nhưng nam sinh đã lấy lại phong độ ở câu hỏi cuối cùng, kết thúc phần thi của mình với 145 điểm.

Dù gây tiếc nuối khi không đưa ra được đáp án đúng cho hai câu đầu nhưng nam sinh vẫn hoàn thành phần thi của mình xuất sắc với 145 điểm.

Mạnh Khôi lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Nam sinh đã ghi được 30 điểm ở câu hỏi thứ hai. Đến câu hỏi thứ ba, Mạnh Khôi đã để vụt mất điểm vào tay Trung Đức, kết thúc phần thi của mình với 125 điểm.

Mạnh Khôi trong phần thi Về đích.

Trung Đức lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm. Ở câu hỏi thứ nhất, Trí Anh tiếp tục nhấn chuông trả lời và giành được 20 điểm của Trung Đức. Tuy nhiên, Trung Đức vẫn giữ vững bản lĩnh và đã xuất sắc trả lời đúng cả hai câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba có sử dụng ngôi sao hy vọng. Cuối cùng, nam sinh đã ghi được 190 điểm cho phần thi của mình.

Bằng bản lĩnh vững vàng của mình, Trung Đức đã xuất sắc hoàn thành phần thi với 190 điểm, vươn lên vị trí thứ hai.

Kết quả chung cuộc, Đoàn Trí Anh (trường THPT Đan Phượng - Hà Nội) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tháng 1 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 230 điểm.

Trí Anh chính là chủ nhân của vòng nguyệt quế Tháng 1 - Quý 2 với tổng số điểm là 230 điểm.

Về nhì là Nghiêm Trung Đức (trường THPT Sóc Sơn - Hà Nội) với 190 điểm, đứng thứ ba là Lâm Tiến Đạt (trường THPT Nghĩa Lộ - Lào Cai), đạt 135 điểm, theo sau là Trần Mạnh Khôi (trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội) với 125 điểm.