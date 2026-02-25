"Đang thịnh hành" trên Threads: Tiện cập nhật, nhưng dễ hiểu lệch thông tin

HHTO - Tính năng "Đang thịnh hành" trên Threads giúp người dùng nắm bắt xu hướng chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, khi AI đứng ra tóm tắt các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, ranh giới giữa cập nhật nhanh và hiểu sai vấn đề đôi khi trở nên rất mong manh.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng đề cao tốc độ, việc nắm bắt xu hướng nhanh chóng đã trở thành nhu cầu quen thuộc của người trẻ. Gần đây, Threads đã giới thiệu mục "Đang thịnh hành" (Trending), nơi AI tự động tổng hợp những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trong thời gian ngắn.

Phần "Đang thịnh hành" nằm trong "Tìm kiếm".

Chỉ với vài dòng tóm tắt, người dùng có thể nhanh chóng biết được đâu là câu chuyện đang "nóng", đâu là vấn đề thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Với nhiều bạn trẻ, đây được xem là công cụ giúp không bị "tối cổ".

Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy cũng xuất hiện không ít băn khoăn về độ chính xác của nội dung được tổng hợp. Về bản chất, AI không đóng vai trò kiểm chứng thông tin. Hệ thống chỉ ghi nhận và xử lý những nội dung xuất hiện với tần suất cao, sau đó sắp xếp lại thành bản tóm tắt ngắn gọn. Điều này đồng nghĩa, nếu một chủ đề đang lan truyền chủ yếu là tin đồn, suy đoán hoặc thông tin chưa được xác thực, AI vẫn có thể xem đó là "nội dung chính" và đưa vào phần tổng hợp.

Các thông tin về giải trí, cuộc trò chuyện từ fan có thể làm AI bị rối khi tổng hợp nội dung.

Bên cạnh đó, ngôn ngữ trên mạng xã hội vốn rất đa dạng, giàu tính ẩn dụ, mỉa mai và mang màu sắc cộng đồng. Những cách nói đùa, nói bóng gió, sử dụng meme hay cách "bênh ngầm" của các nhóm fanti thường chỉ dễ hiểu với người trong cuộc. Khi thiếu bối cảnh văn hóa và cảm xúc, AI có xu hướng hiểu nội dung theo nghĩa đen, từ đó dễ dẫn đến việc diễn giải sai tinh thần của cuộc trò chuyện.

Hiện tượng này không phải là câu chuyện mới. Trước đó, trên nền tảng do Sina Weibo vận hành, các mục tổng hợp xu hướng bằng thuật toán và AI cũng từng gây tranh luận vì bỏ sót bối cảnh hoặc ghép nhầm chi tiết, khiến người đọc mới dễ hiểu sai bản chất sự việc.

Phần AI Search trên Weibo hiện tại thể hiện các nội dung chi tiết: Tóm tắt sự việc, phản ứng netizen, tác động từ sự kiện...

Trong quá trình xử lý hàng loạt bình luận rời rạc, AI đôi khi phải "tự hoàn thiện" câu chuyện để bản tóm tắt trở nên mạch lạc và dễ đọc. Việc này giúp nội dung gọn gàng hơn, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ làm nổi bật những thông tin chưa được kiểm chứng, hoặc vô tình kết nối các chi tiết không thực sự liên quan.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng "Đang thịnh hành" vẫn mang lại giá trị nhất định trong việc giúp người dùng tiếp cận xu hướng nhanh hơn. Vấn đề nằm ở cách tiếp nhận. Thay vì xem bản tóm tắt AI là nguồn thông tin cuối cùng, người dùng nên coi đây là điểm khởi đầu để tìm hiểu sâu hơn, chủ động đọc bài gốc, theo dõi nhiều nguồn và kiểm tra bối cảnh trước khi đưa ra nhận định.