Công chúa Disney một thời: Selena Gomez lên ngôi "nữ hoàng", Miley Cyrus hồi sinh sau đổ vỡ

HHT - Sau 15 năm, "hội bạn thân nhà Chuột" Selena Gomez, Miley Cyrus và Demi Lovato giờ đây đã có những thay đổi lớn trong đời sống lẫn sự nghiệp.

Selena Gomez

Selena bắt đầu con đường nghệ thuật khi chỉ vừa 7 tuổi với series truyền hình Barney & Friends, sau đó trở thành ngôi sao Disney với sự góp mặt trong loạt phim đình đám: Monte Carlo, Câu chuyện Lọ Lem Ramona và Beezus… Tuy vậy, cô chỉ thật sự được biết đến rộng rãi khi đóng chính trong series Những phù thủy xứ Waverly và lấn sân sang mảng ca hát.

Thời điểm Selena lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều cùng danh xưng "hotgirl đi hát". Bỏ ngoài tai những chê bai, giọng ca We Don't Talk Anymore gặt được một số thành công về âm nhạc, giắt túi nhiều bản hit như Same Old Love, Love You Like A Song, The Heart Wants It Wants... trước khi gặp vấn đề về sức khỏe vào năm 2015.

Vượt lên bạo bệnh, Selena Gomez vẫn tiếp tục niềm đam mê nghệ thuật. Cô tỏ ra mát tay với phim ảnh khi tham gia sản xuất series 13 Resons Why đình đám. Nữ ca sĩ cũng là người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty với thông điệp "Hãy yêu bản thân mình".

Mới đây, Selena Gomez đã lấy lại ngôi vị "Nữ hoàng Instagram" từ tay Kylie Jenner với hơn 400 triệu người theo dõi. Trong năm 2023, cô tiếp tục đóng chính trong series Only Murders in the Building và dự kiến phát hành album mới.

Miley Cyrus

Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, Miley Cyrus đã "bén duyên" với diễn xuất và âm nhạc từ khi còn nhỏ. Với vai chính Miley Stewart trong dự án Hannah Montana thành công vang dội của nhà Disney, Miley Cyrus một bước trở thành thần tượng tuổi teen đình đám hàng đầu thế giới.

Năm 2013 đánh dấu bước ngoặt trong hình ảnh của Miley Cyrus trước công chúng. Rũ bỏ hình tượng ngôi sao tuổi teen trong sáng, cô nàng tóc tém bắt đầu chương mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình với ca khúc đình đám Wrecking Ball. MV của ca khúc trở thành sản phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ nhưng cũng khiến cô phần nào hối hận sau này.

Về đời tư, Miley Cyrus có cuộc hôn nhân trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi với bạn diễn trong phim The Last Song, tài tử Liam Hemsworth. Hậu biến cố ly hôn, cô mới phát hành album phòng thu thứ 8 mang tên Endless Summer Vacation. Đĩa đơn mở đường Flowers thành công vang dội, xô đổ nhiều kỷ lục trên các bảng xếp hạng.

Ca khúc được đồn đoán như một lời tố cáo Liam Hemsworth ngoại tình trong thời gian còn ở bên Miley Cyrus.

Demi Lovato

Trong bộ ba Disney, Demi Lovato là người trải qua thăng trầm và thay đổi nhiều nhất. Được coi là người có tài năng ca hát nhất, Demi Lovato lại là người nổi tiếng muộn nhất, sau khi tham gia dự án phim Camp Rock cùng nhóm nhạc Jonas Brothers.

Nổi tiếng từ sớm đã khiến ca sĩ Cool for the Summer gặp nhiều vấn đề khi bước vào độ tuổi vị thành niên. Giọng ca người Mỹ liên tiếp gặp những vấn đề về rối loạn ăn uống, ám ảnh vì bị bắt nạt ở trường và tâm lý hậu chia tay với bạn diễn Joe Jonas. Trong suốt thập niên 2010, sự nghiệp của cựu sao Disney lên xuống thất thường do Demi thường xuyên ra vào trại cai nghiện. Đỉnh điểm vào năm 2018, Demi Lovato phải nhập viện cấp cứu vì bị sốc thuốc.

Vượt qua những biến cố, Demi Lovato đã trở lại mạnh mẽ với hình ảnh mới. Ca sĩ để tóc húi cua, tuyên bố mình là người phi nhị nguyên giới và đổi đại từ xưng hô sang they/them (họ).

Năm 2022, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Spin nhân dịp sinh nhật tuổi 30, Demi chia sẻ: "Tôi đang ở trong một chương mới của cuộc đời, tôi không biết độ tuổi ngoài 30 sẽ đưa lại cho tôi những gì, nhưng tôi hy vọng mình sẽ có một gia đình của riêng mình". Vào tháng 8 cùng năm, Demi cho ra mắt album phòng thu thứ 8, trở lại với phong cách Pop Rock quen thuộc qua hai đĩa đơn Skin of My Teeth và Substance.