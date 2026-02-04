Cộng đồng fan Jujutsu Kaisen nhận "tin dữ" giữa lúc mùa 3 ở giai đoạn cao trào

HHTO - Jujutsu Kaisen (Chú Thuật Hồi Chiến) mùa 3 đang bước vào sự kiện chính The Culling Game gay cấn nhưng người hâm mộ lại đang không quá hài lòng.

Khởi chiếu vào dịp đầu năm 2026, Chú Thuật Hồi Chiến - Jujutsu Kaisen mùa 3 đang gây chú ý toàn cầu khi bước vào sự kiện được mong đợi nhất là The Culling Game. Đi được nửa chặng đường, người hâm mộ của thương hiệu này chưa kịp vui thì đã đón nhận tin không vui, đặc biệt với những ai theo dõi phim thông qua nền tảng trực tuyến CrunchyRoll.

Cụ thể, nền tảng chiếu anime đình đám Crunchyroll chính thức công bố sẽ tăng giá các gói thành viên theo xu hướng chung gần đây. Trong đó, gói Fan sẽ tăng từ 7,99 USD/tháng (hơn 207 nghìn đồng) lên 9,99 USD/tháng (hơn 257 nghìn đồng). Gói Mega Fan sẽ có giá mới 13,99 USD/tháng (hơn 363 nghìn đồng), còn gói cao nhất Ultimate Fan sẽ là 17,99 USD/tháng (hơn 467 nghìn đồng) với tiện ích đi kèm là thư viện truyện tranh khổng lồ và hỗ trợ phát đồng thời trên 6 thiết bị.

CrunchyRoll tăng giá gói cước giữa lúc Jujutsu Kaisen mùa 3 bước vào cuộc chiến cao trào.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Crunchyroll chấm dứt hoàn toàn gói miễn phí có quảng cáo, vốn cho phép người dùng xem một phần nội dung mà không mất phí. Crunchyroll cho biết việc điều chỉnh này để "mang đến cho người hâm mộ nhiều nội dung yêu thích hơn nữa", đồng thời nhấn mạnh đây là lần tăng giá đầu tiên đối với gói cơ bản kể từ năm 2019. Tuy nhiên, quyết định này vẫn khiến cộng đồng yêu anime không vui khi hiện tại, đang có nhiều siêu phẩm lên sóng và bước vào giai đoạn gay cấn. Ngoài Jujutsu Kaisen mùa 3, còn có các phim như Pháp Sư Tiễn Táng mùa 2 hay Fire Force mùa 3 đang thu hút lượng xem khủng toàn cầu.

Xu hướng tăng giá này không chỉ riêng Crunchyroll mà còn bao gồm nhiều nền tảng chiếu phim nổi tiếng khác. Năm 2025, Netflix đã tiếp tục điều chỉnh giá, và Disney+ cũng thực hiện mức tăng mới ở nhiều khu vực vào dịp cuối năm.

Khán giả đã không còn có thể xem anime miễn phí với quảng cáo trên CrunchyRoll.

Jujutsu Kaisen mùa 3 đang nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, với điểm số cao ngất ngưởng. Đặc biệt vừa qua, tập 4 mang tên Sự chuẩn bị hoàn hảo đã được chấm 9,8/10 trên nền tảng IMDb, trở thành tập phim được đánh giá cao nhất toàn series. Nhiều khán giả ấn tượng với hiệu ứng hình ảnh cùng cách thiết kế các cảnh hành động mãn nhãn, lấy cảm hứng sâu sắc từ tượng đài Kill Bill của "quái kiệt" Quentin Tarantino.

Tập 4 của Jujutsu Kaisen mùa 3 đạt điểm cao nhất toàn series. Nguồn: IMDb

Mặt khác, không ít khán giả vẫn giữ nguyên tinh thần mong đợi của mình dành cho anime chiếu trên CrunchyRoll. Sắp tới, nhiều thương hiệu đỉnh cao sẽ tái xuất "đường đua" như Bảy Viên Ngọc Rồng, One Piece, Bleach, Dược Sư Tự Sự... hứa hẹn tiếp tục giữ chân khán giả dù chi phí truy cập có phần tăng cao.