Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Blue Lock công bố dự án live-action ngay sau khi Nhật Bản vô địch Asian Cup 2026

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ngay sau những cột mốc ấn tượng của bóng đá Nhật Bản trên đấu trường quốc tế, dự án điện ảnh người đóng (live-action) chuyển thể từ bộ truyện tranh ăn khách "Blue Lock" đã chính thức lộ diện, hứa hẹn khuấy động màn ảnh rộng vào năm 2026.

Ngày 26/1 vừa qua, tài khoản chính thức của dự án phim điện ảnh Blue Lock đã công bố hình ảnh quảng bá đầu tiên, thu hút hơn 10 triệu lượt tương tác trên nền tảng X (Twitter). Bài đăng mở màn cho chuỗi công bố dàn diễn viên kéo dài trong 12 ngày liên tiếp.

0c475acef1947fca2685-1.jpg
Hình ảnh đầu tiên của dự án được công bố. Ảnh: @BLUELOCK_MOVIE

Nam diễn viên Fumiya Takahashi là cái tên đầu tiên được xác nhận, đảm nhận vai Isagi Yoichi, tiền đạo trẻ giữ vai trò trục chính của câu chuyện. Fumiya Takahashi được khán giả biết đến qua vai Aruto Hiden trong Kamen Rider Zero-One (2019). Bên cạnh diễn xuất, anh cũng từng tham gia lồng tiếng cho phim điện ảnh Black Clover Sword of the Wizard King (2023).

Trên trang cá nhân, Takahashi chia sẻ: “Tôi sẽ đảm nhận vai Isagi Yoichi. Đây là vinh dự lớn đối với tôi. Tôi tiếp cận tác phẩm với sự tôn trọng và quyết tâm cao nhất, mong có thể mang đến một bộ phim trọn vẹn cùng ê-kíp”.

211bb100045a8a04d34b.jpg
13a418bcade623b87af7.jpg
Fumiya Takahashi đảm nhận vai chính Yoichi Isagi. Ảnh: @BLUELOCK_MOVIE

Blue Lock hay còn được gọi bằng cái tên Tiền Đạo Số Một, là một bộ phim kể về dự án đào tạo cầu thủ đặc biệt, được thiết kế và quản lý bởi vị huấn luyện viên lập dị Ego Jinpachi. Mục đích của dự án này là cho ra lò một và chỉ một tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, người có khả năng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản hướng đến chức vô địch World Cup.

image-26.jpg
Ảnh: Eight Bit

Dù nói là lấy chủ đề thể thao song anime Blue Lock lại xây dựng không khí của một bộ phim "sinh tồn" đúng nghĩa, khi hơn 300 cầu thủ trẻ đối đầu sống còn trong môi trường huấn luyện khắc nghiệt: Người thắng sẽ giành được tấm vé ở lại và tiếp tục vươn lên, kẻ thua cuộc buộc phải kết thúc sự nghiệp bóng đá một lần và mãi mãi. Vì vậy, phim vẫn đủ kịch tính và thu hút đối với những ai không am hiểu thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

mv241103-pc.jpg
Ảnh: Eight Bit

Sức hút của Blue Lock không chỉ dừng lại ở phương diện giải trí mà còn có mối liên kết thú vị với nền bóng đá xứ sở Hoa anh đào. Tác phẩm thường xuyên được nhắc đến mỗi khi đội tuyển Nhật Bản đạt được những thành tích ấn tượng tại các giải đấu lớn.

Thành công của bóng đá Nhật tại các đấu trường quốc tế những năm gần đây thường được người hâm mộ ví von với sự trỗi dậy của các "siêu tiền đạo" trong truyện tranh.

5d8c5a94efce619038df.jpg
Title Card (Thẻ tiêu đề) chính thức của dự án chuyển thể.

Theo kế hoạch, thông tin về các thành viên tiếp theo của đội hình Blue Lock bản live-action sẽ được cập nhật liên tục trong những ngày tới. Phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp Nhật Bản vào mùa hè năm 2026, thời điểm trùng với không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá hướng về World Cup.

Trạm tin Manga & Anime giới thiệu những tác phẩm mới cũng như tin tức nổi bật về anime, manga, light novel, visual novel, gameTrân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

image-21.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Anime #Manga #Blue Lock #Blue Lock live-action #bóng đá #Fumiya Takahashi #World Cup #Tiền Đạo Số Một #Eight Bit #Kamen Rider

Xem thêm

Cùng chuyên mục