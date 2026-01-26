Đồ họa anime Nhật kết hợp nghệ thuật Pháp: Bước đột phá thị giác mang tên A New Dawn

HHTO - Sau thời gian dài ấp ủ, đạo diễn Yoshitoshi Shinomiya - người đứng sau những khung hình tuyệt mỹ của "Your Name" - đã chính thức trình làng trailer cho tác phẩm điện ảnh mới tên "A New Dawn", kể câu chuyện của người trẻ trước sự biến động của thời đại.

A New Dawn (tên tiếng Nhật: Hana Rokusho ga Akeru Hi ni) đưa người xem đến với một xưởng pháo hoa truyền thống có lịch sử hơn 300 năm, nay đứng trước bờ vực bị xóa sổ bởi làn sóng quy hoạch đô thị. Giữa những biến động dữ dội của môi trường và các thảm họa thiên nhiên khắc nghiệt, bộ phim kể hành trình thích nghi và trưởng thành của ba người bạn trẻ.

﻿ Trong bối cảnh của "A New Dawn", sự trỗi dậy của công nghệ mới khiến những giá trị cũ bị xem là "vật cản đường". Ảnh: Studio Outrigger/Miyu Productions/Asmik Ace

Trong đó, nhân vật trung tâm Keitaro đã dấn thân vào cuộc tìm kiếm "Shuhari", một loại pháo hoa huyền thoại có khả năng xoay chuyển số phận. Đây không chỉ là cuộc truy tìm báu vật thất lạc, mà còn là nỗ lực cuối cùng của cậu để bảo vệ di sản gia đình trước sự lấn át của các công trình hiện đại.

Ảnh: Studio Outrigger/Miyu Productions/Asmik Ace

Hình ảnh được hé lộ trong trailer gợi mở không khí hoài niệm đan xen tinh thần kiên định của thế hệ trẻ trước bài toán gìn giữ giá trị truyền thống. Tác phẩm không dừng lại ở câu chuyện về một nghề thủ công lâu đời, mà mở rộng sang hành trình trưởng thành và cách con người đối diện với mất mát, những đổi thay và biến động không ngừng trong cuộc sống.

Phim sở hữu phần nhìn ấn tượng. Ảnh: Studio Outrigger/Miyu Productions/Asmik Ace

A New Dawn là một trong những dự án hoạt hình điện ảnh đáng chú ý nhất nửa đầu năm 2026 khi đánh dấu vai trò đạo diễn của Yoshitoshi Shinomiya, nghệ sĩ đứng sau những khung hình tuyệt mỹ trong Your Name và The Garden of Words.

Tác phẩm còn là sự giao thoa văn hóa giữa Studio Outrigger (Nhật Bản) và Miyu Productions (Pháp), hứa hẹn mang đến một trải nghiệm thị giác mới lạ khi kết hợp kỹ thuật diễn họa hiện đại với phong cách nghệ thuật châu Âu.

Ảnh: Studio Outrigger/Miyu Productions/Asmik Ace

Phim dự kiến khởi chiếu trước tại thị trường nội địa Nhật từ ngày 6/3/2026.