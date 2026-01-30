Tình Đầu Khó Nói: Kwon Sang Woo tái xuất, nhan sắc Moon Chae Won gây chú ý

HHTO - Sau cú hít triệu vé của 2 phần phim điện ảnh “Sát Thủ Vô Cùng Cực”, bộ đôi ăn ý - đạo diễn Choi Won Seob và Kwon Sang Woo tiếp tục tái hợp, hứa hẹn tạo nên cơn "địa chấn tiếng cười" mới tại phòng vé đầu năm 2026.

Tình Đầu Khó Nói xoay quanh nhân vật Seung Min (Kwon Sang Woo thủ vai) - ông chủ một cửa hàng nhạc cụ, từng là thành viên của ban nhạc rock đình đám thời đại học. Thế nhưng, giữa ánh hào quang tuổi trẻ, trái tim Seung Min lại chỉ rung động trước Bona - em gái của người bạn cũ, cũng chính là mối tình đầu khiến anh bối rối mỗi khi chạm mặt.

Một sự cố trớ trêu đã khiến Seung Min không thể hoàn thành bài hát tỏ tình dành cho Bona, để rồi khoảnh khắc lỡ nhịp ấy đẩy cả hai trở thành ký ức dang dở của tuổi thanh xuân. Nhiều năm sau, cuộc tái ngộ ở tuổi trưởng thành một lần nữa khiến anh rung động trước vẻ đẹp mặn mà của mối tình đầu. Nhưng đời không như mơ khi anh buộc phải sống “một cuộc đời - hai thân phận” để che giấu bí mật về cô con gái Soyoung, đặt anh vào lựa chọn khó khăn giữa trách nhiệm làm cha và khát khao yêu lại từ đầu.

Trailer Tình Đầu Khó Nói cũng hé lộ hàng loạt tình huống dở khóc dở cười giữa Seung Min, con gái Soyoung và Bona. Với nhịp phim nhanh và những màn “thoát pressing” đầy duyên dáng của Seung Min trong hành trình che giấu sự thật, trailer nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Phản ứng hóa học tự nhiên giữa Kwon Sang Woo và Moon Chae Won cũng tạo điểm nhấn thú vị, đặc biệt khi Bona trái với vẻ ngoài dịu dàng lại thuộc “hội sợ trẻ con”, khiến Seung Min càng lún sâu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi không thể thú nhận sự hiện diện của “bình rượu mơ” nhà mình.

Từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả 9x với loạt vai diễn bi thương trong Nấc Thang Lên Thiên Đường, Kwon Sang Woo không ngừng làm mới hình ảnh, thoát khỏi vùng an toàn để tiếp cận khán giả trẻ qua các dự án như Ước Gì Được Nấy hay Sát Thủ Vô Cùng Cực. Trở lại với Tình Đầu Khó Nói, Kwon Sang Woo cho thấy phong độ ổn định trong việc chinh phục tiếng cười khán giả bằng lối diễn linh hoạt, duyên dáng.

Trong khi đó, sau gần ba năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Moon Chae Won trở lại với vai Bona - mối tình đầu mang hình ảnh người phụ nữ hiện đại, sắc sảo và độc lập. Nhan sắc không tuổi cùng phong thái điềm tĩnh của nữ diễn viên tiếp tục là điểm nhấn thu hút sự chú ý của khán giả và giới truyền thông.

Moon Chae Won trở lại với vai diễn mang dư vị tình đầu khó quên.

Góp phần tạo nên màu sắc hài hước cho bộ phim còn có sự xuất hiện của Park Ji Hwan và Pyo Ji Hoon (P.O). Park Ji Hwan - gương mặt hài quen thuộc tiếp tục phát huy sở trường với những mảng miếng duyên dáng.

Tình Đầu Khó Nói hướng đến trải nghiệm giải trí nhẹ nhàng, gần gũi.

Với những diễn viên quen mặt, nội dung dễ thấu cảm cũng gam màu tươi mới của thể loại rom-com đặc trưng của điện ảnh Hàn, Tình Đầu Khó Nói được mong đợi sẽ là lựa chọn lý tưởng cho khán giả ra rạp giải trí dịp cuối năm.