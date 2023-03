Công thức của 4 phim truyền hình ăn khách nhất lúc này: Càng ngược tâm càng thu hút?

HHT - Nhìn vào rating của 4 phim truyền hình ăn khách nhất Việt Nam lúc này, dễ nhận thấy rằng phim càng bi kịch, càng khiến khán giả “tăng xông” thì càng đông người xem.

Tuy Việt Nam chưa có bảng đo rating (tỉ suất người xem) theo từng ngày, từng giờ như Hàn Quốc nhưng vẫn có một vài công ty thu thập chỉ số người xem để đưa ra thống kê về những bộ phim, chương trình truyền hình hút khách nhất trong tuần.

Và theo danh sách mà Kantar Media cung cấp thì 4 chương trình truyền hình có rating cao nhất tuần qua là 4 bộ phim VTV: Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, Tình Yêu Dối Lừa, Đừng Nói Khi Yêu và Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình.

Đứng đầu danh sách là Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc với nội dung đối lập với tên phim, khi các nhân vật đến gần hết phim vẫn chưa thấy hạnh phúc đâu cả. Thậm chí càng về cuối, Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc càng gây tranh cãi với những tình tiết quá bi kịch, thậm chí khiên cưỡng nhằm đẩy mâu thuẫn của các nhân vật lên cao trào.

Việc nữ chính Son quá nhu nhược, nhẫn nhịn dù bị nhà chồng đối xử tệ bạc đã khiến khán giả càng xem càng bức xúc. Nhưng cũng vì thế, nhiều người lại muốn theo dõi tiếp để biết khi nào Son mới bừng tỉnh, quyết định ly hôn để tìm lấy cây hạnh phúc cho riêng mình.

Đứng thứ hai trong danh sách là Tình Yêu Dối Lừa đang phát sóng trên đài truyền hình Vĩnh Long. Nội dung phim cũng cực kỳ ngược tâm, đầy chi tiết khiến khán giả vừa xem vừa bức xúc hộ nữ chính Khánh My. Bởi ngay từ nhỏ, My thường xuyên bị anh chị cùng cha khác mẹ hắt hủi, bắt nạt. Lớn lên, Khánh My những tưởng cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc bên tình yêu thì chẳng ngờ, anh ta lại chỉ muốn lợi dụng cô để báo thù.

Hai cái tên còn lại trong Top 4 là Đừng Nói Khi Yêu, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Việc Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc cùng Tình Yêu Dối Lừa có rating cao cho thấy khán giả vẫn rất ưa chuộng những câu chuyện "ngược tâm", nữ chính gặp nhiều bi kịch ấm ức khiến người xem tức thay cho nhân vật.

Chưa kể nữ chính của cả hai phim kể trên đều có tính cách hiền lành, nhu nhược, chỉ biết hết lần này đến lần khác cam chịu khi bị người khác coi thường, xử tệ. Chính vì thế mà khán giả càng tò mò muốn biết khi nào thì họ mới quyết tâm thay đổi, đứng lên bảo vệ chính mình.