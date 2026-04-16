Công thức sản xuất hit triệu view có khiến nhạc AI "đánh bại" nghệ sĩ thật?

HHTO - Từ những bản hit triệu view "nửa thật nửa ảo", nhạc AI đang khuấy động thị trường Việt và được đặt lên bàn cân so sánh với những nghệ sĩ thật đang miệt mài lao động sáng tạo nghệ thuật mỗi ngày.

Nếu vài năm trước, việc nghe nhạc do AI hát còn là chuyện để bàn cho vui thì giờ, "ca sĩ" AI đã thành một hiện tượng tạo hit trong thị trường nhạc Việt. Những ca khúc được các "ca sĩ" AI trình bày như Hôn lễ của em hay 50 năm về sau liên tục được nhắc tới trên mạng xã hội, được cover và kéo về lượng nghe khủng. Đáng chú ý, ca khúc Hôn lễ của em đạt gần 10 triệu lượt nghe trên YouTube và từng lên #1 ZingChart. Giờ đây, nhạc AI không còn là điều mới lạ mà đã có mặt trong playlist của một bộ phận khán giả Việt.

Sức hút của nhạc AI thực chất đến từ việc giải quyết trúng "cơn khát" của thị trường: Giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi và đánh thẳng vào cảm xúc. Thay vì những cấu trúc thử nghiệm đòi hỏi sự chiêm nghiệm, nhạc AI thường đi theo công thức "dễ nghe - dễ ngấm" ngay từ lần đầu tiên.

Với Gen Z, âm nhạc AI còn thu hút bởi sự tò mò. Chính cảm giác "nửa thật nửa ảo" đã tạo nên lợi thế viral cực lớn của nhạc AI trên TikTok. Nhiều khán giả đã bị cuốn vào những giai điệu bắt tai trước khi biết đó là giọng hát AI. Ngoài ra, nhạc AI còn dễ trở thành tâm điểm tranh luận khi liên tục được đặt lên bàn cân với các nghệ sĩ thực thụ, gây tò mò bởi những kỹ thuật xử lý mượt mà và hoàn hảo đến mức không tì vết.

Tuy nhiên, sự bùng nổ này không đồng nghĩa với việc khán giả đang quay lưng với các nghệ sĩ. Ngược lại, nhạc AI đang làm lộ ra một vệt phân hóa rõ rệt trong cách thưởng thức nghệ thuật. Một nhóm khán giả xem âm nhạc là công cụ giải trí thuần túy, họ ưu tiên sự tiện lợi, hợp tâm trạng và không quá khắt khe về danh tính người thể hiện. Ở chiều ngược lại là những người xem âm nhạc là một phần của đời sống, nơi họ tìm kiếm sự kết nối với những sản phẩm nghệ thuật chứa đựng rung động của những trải nghiệm cá nhân, những thể nghiệm mới lạ.

Do đó, ít nhất tại thời điểm này, âm nhạc AI không thể thay thế được sản phẩm sáng tạo của các nghệ sĩ thật. AI có thể tạo ra âm nhạc rất nhanh, rất đúng công thức, nhưng nó thiếu đi những "điểm chạm" như trải nghiệm sống, sự ngẫu hứng và cảm xúc thật sự. Một bài hát do người thật thể hiện không chỉ là những lớp lang âm thanh, mà là một câu chuyện về việc "Tôi đã làm nên bài hát này như thế nào".

Gen Z Việt không hề "cuồng AI" một cách mù quáng mà chỉ đơn giản là những người tiêu thụ âm nhạc hiện đang cởi mở hơn. Nhạc AI có thể viral nhờ tính nhanh nhạy, yếu tố lạ, bắt tai, nhưng nghệ sĩ thật vẫn giữ vững vị thế trong lòng khán giả nhờ kết nối chiều sâu cảm xúc và sự gắn bó dài lâu. Khán giả yêu mến một nghệ sĩ không chỉ bởi các sản phẩm âm nhạc riêng lẻ mà còn bởi họ muốn đồng hành với nghệ sĩ trên con đường khám phá, phát triển bản thân qua âm nhạc; đồng cảm, yêu thích tư duy, phong cách của nghệ sĩ đó trong cuộc sống.