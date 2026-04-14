Perfect Crown mở màn kiểu cũ, IU - Byeon Woo Seok vào nhịp an toàn chờ bứt phá

HHTO - "Perfect Crown" (Vương miện hoàn hảo/ Phu nhân Đại quân thế kỷ 21) khởi điểm với nội dung chưa có nhiều điểm mới nhưng không đồng nghĩa 10 tập sau cũng vậy. Khả năng nhập vai của IU - Byeon Woo Seok đều nhận về 2 luồng ý kiến.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Perfect Crown (Vương miện hoàn hảo/ Phu nhân Đại quân thế kỷ 21) khởi đầu đi theo nhịp chung của thể loại rom-com, có hài có lãng mạn. Nội dung đơn giản, không có chi tiết xoáy não hay "thả twist" sốc. Với khán giả chỉ cần một tác phẩm giải trí, thư giãn đầu óc sau 1 tuần căng thẳng thì bấy nhiêu là đủ.

Vì được truyền thông rầm rộ nên kỳ vọng khán giả đặt ra cho bộ phim càng cao. Ê-kíp tung tư liệu quảng bá liên tục nhưng không muốn spoil (tiết lộ sớm) quá nhiều nên hầu hết teaser, preview, trailer đều sử dụng nội dung 2 tập đầu. Điều này dẫn đến trường hợp một bộ phận khán giả cảm thấy thất vọng, nhàm chán vì tình tiết phim lên sóng có nhiều cảnh đã công bố trước, mạch phát triển dễ đoán.

Tuy nhiên, kể cả chưa xem những đoạn "nhá hàng" sớm, cốt truyện khởi đầu của Perfect Crown cũng không bất ngờ. Phim đặt vấn đề tương tự mô-típ quen thuộc của thể loại lãng mạn, "cưới trước yêu sau", nữ chính thường dân ghét quy tắc phải lễ pháp hoàng tộc... Thoại phim và một vài tình huống dễ văng vẳng tiếng "cờ-ring" (sến sẩm).

Perfect Crown đạt rating trung bình toàn quốc 9,5% ở tập 2, cột rating real-time tăng dần đều trong thời gian chiếu. Đây là một trong những minh chứng cho thấy nội dung phim không đến nỗi đuổi người xem và niềm tin của khán giả vào đòn bẩy ở những tập tiếp.

Những điều trên không có nghĩa là nội dung của Perfect Crown sẽ rơi vào cảnh tuyệt vọng. Hai tập đầu úp mở về góc tối trong quá khứ của "team hoàng gia". Tiên vương Lee Hwan từng viết chiếu thoái vị, nhường ngôi cho Lee Ahn (Byeon Woo Seok) do suy kiệt về tinh thần và thể xác. Tuy nhiên, Yi Rang (Gong Seung Yeon) đã phát hiện và ngăn lại. Niềm kiêu hãnh của xuất thân từ gia tộc có 4 đời Trung điện không cho phép cô chấp nhận ý định của tiên vương.

"Nếu biết người sẽ trở thành Vua thì ta sẽ không bao giờ từ bỏ" - đây là câu thoại biểu tượng trong phần mô tả nhân vật về Yi Rang, vẫn chưa xuất hiện ở 2 tập đầu. Trong quá khứ, Đại phi không hoàn toàn ghét bỏ hay sợ hãi sức ảnh hưởng của Đại quân Lee Ahn như hiện tại. Điểm này sẽ là khai thác đáng chờ đợi ở tập sau.

Khởi đầu của Perfect Crown có thể "bình bình" nhưng tiềm ẩn đợt sóng ngầm chờ hóa bão tố ở diễn biến tiếp. Sự khó chịu của Seong Hui Ju (IU) với quý tộc, sự bất lực và đau đáu về thứ bậc - áp lực nơi hoàng thất được nhen nhóm trong 2 tập đầu đang phản ánh bất cập trong chế độ quân chủ lập hiến đương tồn tại. Khi những bất ổn chạm ngưỡng chịu đựng của con người thì liệu rằng, những tập tiếp đến là một đợt cải cách do Đại quân Lee Ahn và phu nhân khởi xướng?

Bên cạnh đó, điểm trừ của Perfect Crown còn đến từ khâu biên tập và phần nhìn không đủ trầm trồ. Khán giả nghe "nhàm tai" độ đầu tư vào bối cảnh nhưng góc quay lại "thiếu thiếu" khi lột tả sự bề thế của hoàng gia. Màu phim cũng nhận về những ý kiến trái chiều vì làm phân nửa thời lượng trông chói sáng, lờ mờ.

IU - Byeon Woo Seok có ngoại hình phù hợp với nhân vật. Tuy nhiên, diễn xuất của cả hai đều nhận về 2 luồng ý kiến trái chiều. IU bị chê "quá gồng" để toát lên vẻ quyền lực, kiêu kỳ của tài phiệt Seong Hui Ju. Byeon Woo Seok bị "ném đá" vì biểu cảm như buồn ngủ, vô hồn khi đối diễn với nữ phụ Gong Seung Yeon. Khán giả bênh vực bộ đôi cũng không thiếu khi họ cho rằng chỉ đánh giá kỹ năng qua đoạn cắt mà thiếu đi bối cảnh phim là phiến diện.

Cảnh đối diễn đang được bàn tán mạnh nhất của "Perfect Crown".

Đại phi thể hiện rất rõ sự bài xích và muốn "đá" Lee Ahn khỏi việc nhiếp chính. Cô liên tục đề nghị anh kết hôn là "phương pháp hòa bình" để Đại quân rời cung. Vì thế, khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc rõ nét, chẳng bất ngờ hay bẽ bàng khi bị Yi Rang "xả vào mặt" của Lee Ahn là chấp nhận được, "kiểu như tôi đã quá quen với chuyện này rồi". Diễn xuất của Byeon Woo Seok không đến mức "trăm cảnh như một, ở những đoạn nói chuyện hay trêu chọc phụ tá Hyun hay Hui Ju, anh làm ổn.



IU cũng làm tốt việc mang đến một Seong Hui Ju tham vọng với những biểu hiện điển hình của một người thích gây sự chú ý. Giữa luồng chê bai cũng có đoạn tạo dáng khi nhận khen thưởng của Hui Ju viral vì đáng yêu, tự nhiên.

Khán giả có thể cảm thấy sự hao hao của Hui Ju và Jang Man Wol (vai chính của cô trong Hotel Del Luna). Tuy nhiên, cách thể hiện của IU không hẳn lặp lại. Man Wol coi mình "là thần" nên hành xử của cô có phần "thượng đẳng", lạnh lùng và già dặn. Seong Hui Ju có nét nhắng nhít, đáng yêu, nũng nịu hơn.

Hai tập đầu của Perfect Crown chưa có cảnh nào đòi hỏi phải lột tả tâm lý khó nhằn nên biểu hiện của IU - Byeon Woo Seok đều tạm ổn. Kỹ năng vẫn ở "vùng an toàn" do có những điểm tương đồng với nhân vật trước (IU là Jang Man Wol - Byeon Woo Seok là Seon Jae của Lovely Runner). Perfect Crown còn đến 10 tập nữa để xem xét, đi cùng với cốt truyện chưa "tung hết chiêu" thì diễn xuất của IU - Byeon Woo Seok trong những tập kế tiếp vẫn còn cơ hội chờ bứt phá.