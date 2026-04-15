Đến lượt khán giả Trung Quốc phát cuồng vì chuyện tình tổng tài và lao công

Giờ này năm ngoái, mạng xã hội Việt Nam “chao đảo” vì phim chiếu mạng Mẹ Lao Công Học Yêu. Phim xoay quanh mối tình giữa chàng chủ tịch khách sạn trẻ tuổi, đẹp trai với chị lao công hơn 20 tuổi. Tổng tài ra sức theo đuổi Đặng Mỹ Hằng - Đờ Mờ Hờ mà không ngờ chị lao công thực chất rất quyền lực, giàu có. Những tình tiết vô lý khiến Mẹ Lao Công Học Yêu bị chê là “kịch bản ba xu” nhưng vẫn thu hút rất đông người theo dõi. Và bây giờ, khán giả Trung Quốc lại đang phát sốt vì Mật Ngữ Kỷ với motip tương tự.

Nữ chính Hứa Mật Ngữ đã có cuộc hôn nhân êm ấm suốt 10 năm bên người chồng giàu có. Đến khi phát hiện chồng có tiểu tam, Mật Ngữ quyết định phanh phui mọi chuyện ngay giữa bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới. Ra đi tay trắng, Mật Ngữ phải làm lao công trong khách sạn để kiếm sống. Nhưng chẳng ngờ công việc này lại giúp Mật Ngữ quen biết tổng giám đốc Kỷ Phong vừa mới đến nhận việc quản lý khách sạn này. Dần dần, chàng tổng tài phong độ lại xao động trước cô lao công xinh đẹp thông minh...

Nghe nội dung đã thấy vô lý, khiên cưỡng như mấy phim ngắn chiếu mạng nhưng chẳng ngờ Mật Ngữ Kỷ vừa mới lên sóng ngày 13/4 đã lập nhiều thành tích đáng nể, điểm nhiệt cũng rất cao. Trích đoạn Mật Ngữ tạt nước vào mặt chồng để lật mặt anh ta thu hút tới 5 tỷ lượt xem chỉ trong thời gian ngắn, đủ hứa hẹn Mật Ngữ Kỷ sẽ là bộ phim gây sốt những ngày tới.

Đã có nhiều diễn viên qua 40 tuổi bị ném đá vì vẫn đóng phim ngôn tình, nhưng Chu Châu và Chung Hán Lương lại thoát khỏi điều này. Thậm chí Chu Châu còn bị “phàn nàn” là quá đẹp, quá sang để vào vai lao công. Dù có mặc bộ đồ nhân viên vệ sinh, Chu Châu nhìn vẫn ra dáng phu nhân giám đốc, nhìn như phú bà cải trang. Chung Hán Lương thì quá hợp làm giám đốc tài giỏi, thông minh lạnh lùng. Nên dù có “kịch bản 3 xu” thì Mật Ngữ Kỷ vẫn không bị khán giả phản ứng, mọi người còn đang sốt ruột chờ xem Mật Ngữ sẽ vươn mình thành công như thế nào.