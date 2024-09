"Công ty" Ninh Dương cùng "đối tác" Hà Còi mở cuộc họp: "Lên kèo" food tour Hạ Long

HHT - Tối 25/9, "công ty" Ninh Dương Story bất ngờ mời "đối tác" Hà Còi "họp trực tuyến" (tham gia livestream). Chàng cơ phó có một màn "rớt miếng" nhẹ, cùng "2 sếp" tiết lộ về khoảng thời gian ở nhà tránh bão số 3 (bão Yagi).

Đúng lịch hẹn, "nhân viên" của Ninh Dương Story hân hoan "tăng ca". Như thường lệ, "chú Ninh" (Ninh Anh Bùi) và "anh Âm" (Nguyễn Tùng Dương) chia sẻ vài chuyện thú vị trong những chuyến "công tác" gần đây. Giữa "buổi họp", "sếp lớn" Ninh Anh Bùi phát hiện Hà Còi cũng đang có mặt và một cuộc họp bất ngờ cùng "đối tác" cơ phó bắt đầu.

Đây là lần đầu tiên Ninh Dương Story và Hà Còi cùng ghép livestream chung. Hai bên cùng hợp tác quảng bá cho một thương hiệu. Theo "báo cáo" từ "cuộc họp", kể từ sau những lần gặp gỡ vì công việc đó, Hà Còi và "chú Ninh" - anh "Âm" đã lâu chưa có dịp ngồi trực tiếp cùng nhau.

Cả ba bắt đầu ngồi kể chuyện (vô tri) về hoạt động gần đây của nhau. Ninh Anh Bùi tiết lộ, mỗi lần ra sân bay mà thấy "công ty" Hà Còi đang làm việc đi qua, anh sẽ đảo mắt tìm chàng cơ phó để xin chụp ảnh khi Hà đang mặc đồ phi công. Nhưng đến nay "sếp Ninh" vẫn chưa đạt được mong ước.

Loanh quanh một hồi, Hà Còi tiết lộ anh đang hạ tóc mái (thay vì vuốt cao như mọi khi) vì tóc đang dài, chưa có dịp đi cắt. Đây là kiểu tóc anh từng để ngày xưa, nay coi như ôn lại kỷ niệm và đang trong giai đoạn tìm kiểu tóc mới. Và đây là một "miếng gãy" vô tri khiến cả ba cười tít mắt.

Hà Còi và Ninh Dương Story cũng nói qua về thời gian lúc bão số 3 đổ bộ. Khi ấy, chàng cơ phó vừa kết thúc lịch bay và ở nhà tránh bão đúng tuần nghỉ. Anh bị sốc khi chứng kiến nước sông Hồng lúc dâng cao và khi nước rút đi, lại càng sợ hơn khi nhận ra mực nước cao hơn rất nhiều so với bãi đất bồi.

"Chú Ninh" và "anh Âm" tiết lộ, cả hai vốn xếp lịch bay sát ngày bão đổ bộ và buộc phải đẩy lịch vào TP.HCM sớm hơn do có sự kiện. Nhưng hôm bay, trời đã mưa rất to nên bộ đôi cũng "rén". May mắn, chuyến bay an toàn. Nói về cảnh tượng ở Hạ Long khi trên đường trở về. Ninh Dương cho biết "thành phố tan hoang", "téc nước văng khắp nơi".

Sau đó, "buổi họp" chung kết thúc nhanh gọn bằng một "hợp đồng" "chốt kèo" Hà Còi sẽ ra Hạ Long 1 tuần để cùng "2 sếp" đi food tour.

Ninh Dương tiếp tục "cuộc họp" riêng. "Anh Âm" tiết lộ đọc được trên Threads, phát hiện "nhân viên" đã kéo má của anh khi Capcut cho thêm phúng phính để trông "em bé" hơn. Nhờ đó, Tùng Dương mới hiểu vì sao mình đã cố giảm cân nhưng xem ảnh vẫn "tròn ủm". Anh nói thêm, mình giảm cân cũng không thành công vì "vẫn ăn rất nhiều", đều đặn "mỗi bữa 1 bát cơm nén".

"Nhân viên" còn biết thêm rằng "sếp Ninh" từng ngủ nghiến răng. Bí mật này được tiết lộ sau khi "chú Ninh" nói "anh Âm" phải xin lỗi nha sĩ vì đã tháo niềng 1 năm mà không đeo hàm duy trì, có thể khiến răng bị xô lệch lại. "Pressing" lại, "sếp nhỏ" đã hỏi "sếp lớn" vì sao không đeo máng chống nghiến răng. Ninh Anh Bùi bộc bạch có chút "xấu hổ" vì bị bại lộ. Tuy nhiên, anh bật mí thêm có lẽ nghiến răng là lý do khiến răng của anh bị mẻ (giờ trộm vía, không bị rụng nữa(!?!).

Trong "cuộc họp", Ninh Dương cảm ơn "nhân viên" đã tới hiến máu trong chương trình mà cả hai làm đại sứ truyền thông và những bạn đã ủng hộ cho người dân khó khăn đợt bão số 3 qua tài khoản của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dưới tên "fan/nhân viên của Ninh Dương Story". Dù không có fanpage/blog nào của "công ty" đứng ra kêu gọi gây quỹ, nhưng số tiền các "nhân viên" tổng hợp từ sao kê của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đăng tải tới nay lên tới hàng trăm triệu đồng.