"Couple BongMin" Park Hyung Sik - Park Bo Young tái hợp khiến hội shipper "điêu đứng"

HHT - Hình ảnh "nhá hàng" cho tập 3 của bộ phim "Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon" đang khiến dân tình mê mệt với màn tái hợp được mong chờ nhất màn ảnh của Park Hyung Sik và Park Bo Young.

Mới đây, phần tiếp theo của bộ phim gây bão năm 2017 Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon đã chính thức lên sóng với cái tên - Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon (Strong Girl Nam Soon). Phần phim mới tiếp tục kể về dòng dõi gia đình có siêu năng lực, em họ của Do Bong Soon - Gang Nam Soon (Lee Yoo Mi thủ vai) là một cô gái bị thất lạc từ nhỏ và lớn lên tại Mông Cổ. Cô quyết định trở về Hàn Quốc để tìm người thân. Bất ngờ, Gang Nam Soon cùng với mẹ và bà ngoại của mình bị vướng vào một vụ án. Từ đây, Gang Nam Soon đã gặp gỡ và dần cảm mến chàng cảnh sát Hee Shik (Ong Seong Wu).

Vừa lên sóng được 2 tập đầu tiên, Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả với mức rating 6,062%. Nội dung tươi sáng, hài hước cùng sự tham gia của mỹ nhân Squid Game Lee Yoo Mi và chàng idol vạn năng Ong Seong Wu là những điểm cộng cho bộ phim. Bên cạnh đó, phim cũng không tránh khỏi bị đặt lên bàn cân với phần đầu tiên và bị chê bai kịch bản dài dòng, không cuốn hút.

Dù vậy, hình ảnh "nhá hàng" cho tập 3 của bộ phim đã khiến phần lớn cư dân mạng "quay xe" nôn nao mong chờ tập phim tiếp theo, nhờ sự góp mặt của cặp đôi chính của phần 1 - Park Hyung Sik và Park Bo Young với vai trò cameo (diễn viên khách mời).

Sau 6 năm chờ đợi, dù chỉ xuất hiện thoáng qua, cặp đôi BongMin vẫn khiến khán giả "thòng tim" với phản ứng hóa học "tràn màn hình". Những cử chỉ quan tâm của anh chàng Ahn Min Hyuk và cả nét nũng nịu quen thuộc của cô nàng Do Bong Soon làm khán giả bồi hồi nhớ về "OTP một thời".

Trước đó, mới chỉ râm ran tin đồn tái hợp của cặp đôi BongMin đã làm xôn xao toàn cõi mạng. Vì vậy, hình ảnh "nhá hàng" cho sự xuất hiện của Park Hyung Sik và Park Bo Young do nhà sản xuất phim tung ra đã khiến các "mọt phim" ngây ngất với chiếc "thính" chất lượng.

Năm 2017, bộ phim Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon tạo nên cơn sốt toàn châu Á với câu chuyện tình ngọt ngào, dễ thương của chàng CEO Ahn Min Hyuk và nàng vệ sĩ Do Bong Soon. Không chỉ đưa tên tuổi của bộ đôi thăng hoa, Park - Park (BongMin) còn trở thành cặp đôi màn ảnh được nhiều người hâm mộ "đẩy thuyền" từ trên phim đến ngoài đời.