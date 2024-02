Cún cưng của Châu Bùi gặp nạn khi bay ra Hà Nội: Người nhà tố đơn vị vận chuyển vô trách nhiệm

HHT - Tài khoản facebook Linh Bùi - người giới thiệu mình là chị gái của Châu Bùi đã đại diện gia đình nữ fashionista chia sẻ lại sự việc xảy ra với cún cưng của em gái.

Vào tối 27 Tết (ngày 6/2), Châu Bùi nghẹn ngào chia sẻ câu chuyện đầy đau lòng của mình khi bé Bí - cún cưng của nữ fashionista - gặp nạn trên chuyến bay về quê ăn Tết. Đây là lần đầu Châu Bùi mang cún cưng về Hà Nội do thời gian nghỉ Tết khá dài. Cô còn đổi chuyến bay cho cún cưng của mình ra trước vì muốn chọn máy bay lớn nhất, hy vọng được rộng rãi hơn. Tuy nhiên, nữ fashionista đã “lặng người” khi biết tin xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển khiến cho bé Bí ra đi.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, cô đã chủ động xóa Story trên Instagram, đồng thời bày tỏ bản thân không mong chia sẻ đến mọi người những trạng thái tiêu cực trước thềm giáp Tết.

Đến chiều 28 Tết (ngày 7/2), tài khoản facebook tên Linh Bùi - chị gái Châu Bùi đã thuật lại chi tiết sự việc trên. Theo đó, sau khi xác nhận tình trạng của cún cưng, gia đình đã thông tin đến phía vận chuyển nhưng cả hai bên hiện tại vẫn chưa thống nhất được cách xử lí sự cố. Cụ thể, gia đình Châu Bùi cho biết đã thuê dịch vụ vận chuyển thú cưng với giá 2,2 triệu đồng gồm tiền vận chuyển và lồng hàng không, để đưa bé Bí về Hà Nội.

Lúc 16h30 (giờ hạ cánh dự kiến), Châu Bùi chủ động liên lạc với dịch vụ vận chuyển để đón bé Bí thì nhận được tin đơn vị này chưa liên lạc được với nhà kho và các thông tin cho biết máy bay gặp sự cố áp suất. Đến khoảng 17h30, Châu Bùi được công ty vận chuyển mời lên kho để xác nhận tình trạng của Bí.

Sau khi đến nhà kho để đón em gái, chị của Châu Bùi tiếp tục tìm hiểu lý do thì được đơn vị vận chuyển cho biết: "Khi dỡ hàng, gặp sơ suất không chốt kỹ khóa hãm khiến hàng tấn hàng đổ dồn vào trong xe đè nát 3 lồng cún (may mắn 2 chú cún còn lại nhảy ra được còn Bí bị đè kẹt lại trong xe)." Từ đó, Linh Bùi nhận thấy, "sự việc không phải do mất áp suất, do phía máy bay như họ nói lúc đầu mà do sự bất cẩn của việc vận chuyển".

Cũng theo chị gái của Châu Bùi, đến 20h30 cùng ngày, cô và chị gái đều không nhận được thêm bất kỳ phản hồi nào từ phía dịch vụ vận chuyển. Đến đêm, phía vận chuyển mới gửi tin nhắn với lời khẳng định rằng họ đã "làm đúng trách nhiệm". Linh Bùi cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, đơn vị vận chuyển đã khóa fanpage, khóa website; phía nhà kho khẳng định "sơ suất thôi". Vì quá bức xúc nên dù em gái muốn tránh ồn ào, Linh Bùi vẫn quyết định chia sẻ câu chuyện lên trang cá nhân để cảnh báo mọi người khi vận chuyển thú cưng.

Những điều cần lưu ý khi vận chuyển thú cưng bằng máy bay Hiện nay, có 2 loại vận chuyển thú cưng chính là dạng hành khách hoặc dạng kí gửi. Các dạng vận chuyển cũng như các loại thú cưng sẽ tùy thuộc vào từng hãng máy bay. Tại Việt Nam, hai hãng máy bay nhận vận chuyển thú cưng là Vietnam Airlines và Bamboo Airways. Để thực hiện dịch vụ vận chuyển thú cưng bằng máy bay, trước hết bạn cần đặt dịch vụ từ 24 đến 48 tiếng trước giờ khởi hành. Bên cạnh đó, người đăng ký dịch vụ cần mang đầy đủ các giấy tờ cần thiết về sức khỏe, tình trạng vật nuôi, lồng vật nuôi theo quy định của hãng. Mỗi hãng hàng không cũng sẽ có quy định chi tiết về cách thức và các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển.