Cựu thành viên One Direction lại nói xấu đồng đội, fan chán nản đồng loạt "quay xe"

HHT - Xuất hiện trong podcast "Impaulsive with Logan Paul", cựu thành viên nhóm One Direction này liên tục "cà khịa" đồng đội cũ. Anh chàng cũng tự tin cho rằng màn solo debut của mình thành công hơn tất cả những người còn lại.

Cựu thành viên nhóm One Direction - Liam Payne vừa xuất hiện trong tập mới nhất của podcast Impaulsive with Logan Paul. Theo đó, anh đã có những chia sẻ không mấy tốt đẹp về người đồng đội cũ Zayn Malik.

Trong podcast, Logan Paul đã thảo luận về vụ xích mích vào năm 2020 của em trai anh - Jake Paul với giọng ca PILLOWTALK. Giữa vụ tranh cãi "nảy lửa" trên mạng xã hội, bạn gái khi đó của Zayn Malik - siêu mẫu Gigi Hadid đã gây chú ý trên Twitter khi gọi Jake Paul là "kẻ vô danh" và Zayn Malik là "một người đàn ông biết tôn trọng".

Liam Payne đánh giá dòng tweet của Gigi Hadid: "Cô ấy đã viết trên Twitter về việc hãy yêu một người đàn ông biết tôn trọng hay gì đó. Nhưng kết cục thì không khả quan lắm". Hẳn Liam đang ám chỉ việc Gigi chia tay Zayn Malik sau khi nam ca sĩ bị cáo buộc đã đẩy mẹ cô - bà Yolanda Hadid vào một tủ đồ.

Trong một tuyên bố với trang tin ET vào thời điểm đó, Zayn Malik cho biết anh "cương quyết phủ nhận việc đánh bà Yolanda". Nam ca sĩ đã không chấp nhận việc bị cáo buộc 4 tội danh quấy rối. Tuy vậy, anh vẫn bị kết án 90 ngày quản chế cho mỗi tội danh, tổng cộng là 360 ngày, và được yêu cầu phải hoàn thành một lớp quản lý giận dữ và một chương trình về bạo lực gia đình.

Liam chia sẻ trên podcast: "Có nhiều lý do khiến tôi không thích Zayn và nhiều lý do khác lại khiến tôi luôn đứng về phía cậu ấy. Nếu tôi phải trải qua những gì cậu ấy đã trải qua với sự trưởng thành của cậu ấy và bất cứ điều gì khác... Cha mẹ ủng hộ tôi quá mức đến mức đôi lúc khiến tôi thấy thật khó chịu. Zayn lại được nuôi dạy theo một cách khác. Tôi không đồng ý với bất kỳ hành động nào của cậu ấy. Tôi không thể khen ngợi một số điều mà cậu ấy đã làm. Tôi không thể đứng về phía cậu ấy vì điều đó".

Trong những ngày còn đồng hành với nhau, Liam Payne từng chia sẻ rằng anh và những người bạn cùng nhóm đã có vài cuộc tranh cãi nghiêm trọng đến mức có nguy cơ biến thành bạo lực: "Có một cuộc tranh cãi ở hậu trường mà khi đó, một thành viên thậm chí đã dùng tay đẩy tôi vào tường. Khi đó, tôi đã nói với cậu ta rằng: 'Nếu cậu không bỏ ngay đôi tay đó ra thì rất có thể cậu sẽ không bao giờ dùng chúng được nữa'".

Ngoài ra, Liam Payne cũng khẳng định đĩa đơn Strip That Down của mình bán chạy hơn tất cả các cựu thành viên One Direction: “Bài hát đầu tiên của tôi. 1 tỷ stream. Tôi nghĩ nó bán chạy hơn tất cả các thành viên khác”.

Hiện tại, rất nhiều fan của 1D chia sẻ trên Twitter rằng họ đã “quay xe” với Liam Payne và “cảm thấy thật may mắn khi chưa bao giờ hâm mộ Liam”.

Chào Mào