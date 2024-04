Doja Cat trình diễn "cực cháy", gây sốc với màn cạo đầu trên sân khấu Coachella

HHT - Doja Cat mang tới một màn trình diễn đỉnh cao ở cả phần nghe lẫn phần nhìn. Nhiều khán giả không thể rời mắt khi xem cô nàng trình diễn và gọi đây là sân khấu đỉnh nhất Coachella năm nay.

Coachella 2024 là lễ hội âm nhạc được khán giả quan tâm nhất hiện nay. Trong ngày thứ 3 của sự kiện, hàng trăm nghìn khán giả đã được thưởng thức các màn trình diễn đến từ: Doja Cat, J. Balvin, DJ Snake, Kesha, Bebe Rexha...

Đảm nhận vị trí kết màn cuối tuần đầu tiên của lễ hội, Doja Cat đã không làm người xem thất vọng trước những màn trình diễn đỉnh cao của mình. Coachella 2024 đánh dấu sự trở lại của nữ rapper sau 2 năm kể từ đại nhạc hội năm 2022. Trong năm nay, Doja Cat được chọn làm headliner (nghệ sĩ diễn chính), giúp cô trở thành rapper nữ đầu tiên trong lịch sử nhận được vinh dự này.

Doja Cat đã trình diễn 21 ca khúc khác nhau, bao gồm: Paint The Town Red, Agora Hills, Need To Know, Streets, Attention... Nhiều người hâm mộ nhận ra các bản hit nhạc Pop của Doja không xuất hiện trong danh sách. Đây được cho là dụng ý của cô nàng khi muốn khẳng định bản thân là một rapper thực thụ.

Giọng ca Say So mang tới Coachella một sân khấu cực kỳ hoành tráng và mãn nhãn. Vốn là một nghệ sĩ đề cao tính thẩm mỹ, nữ rapper ưa chuộng những thiết kế độc đáo, giúp cô nàng bộc lộ được cá tính của bản thân. Chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, cô nàng đã thay liên tục 6 trang phục khác nhau, từ bộ đồ tóc đầy ma mị cho đến những bộ đồ xuyên thấu.

Phần dàn dựng sân khấu hay vũ đạo cũng được chuẩn bị và đầu tư chỉn chu. Hai phân cảnh đặc sắc nhất có lẽ là lúc Doja trình diễn cùng khủng long và thực hiện màn "cạo đầu" ngay trên sân khấu - tất nhiên đó chỉ là tóc giả.

Nếu những nghệ sĩ biểu diễn trước đó như Lana Del Rey hay Le Sserafim nhận phản ứng trái chiều về giọng hát thì Doja Cat lại hoàn toàn thuyết phục người xem về cả khả năng hát live lẫn năng lực biểu diễn. Nhiều khán giả và nhà phê bình đều đồng tình rằng đây là sân khấu đỉnh nhất Coachella năm nay.